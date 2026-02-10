Liebes-Aus? Kelsea und Chase Stokes wohl erneut getrennt

Chase Stokes (33) und Kelsea Ballerini (32) haben sich Berichten zufolge erneut getrennt. Die Country-Sängerin und der Schauspieler, die zu Jahresbeginn nach einer vorherigen Trennung ihre Beziehung wieder aufgenommen hatten, sollen nun endgültig auseinandergegangen sein. Insider erklärten gegenüber dem Magazin People, dass ihre unterschiedlichen Lebensumstände eine zentrale Rolle bei der Entscheidung spielten. Während Kelsea ihre Karriere weiter vorantreibt und mit wachsendem Erfolg beschäftigt ist, steht bei Chase die finale Staffel seiner Serie Outer Banks bevor. Die Herausforderung, ihr Leben miteinander zu vereinen, wurde laut Quellen zu einem unüberwindbaren Hindernis.

Eine weitere Schwierigkeit in der Beziehung war offenbar die fehlende gegenseitige Unterstützung. Während Kelsea Chase stets zur Seite stand, soll dies nicht gleichermaßen von seiner Seite zurückgekommen sein. Insbesondere Kelseas beruflicher Erfolg scheint zu Spannungen geführt zu haben. Es wird berichtet, dass Unsicherheiten bei Chase, ausgelöst durch Kelseas wachsende Popularität, eine Belastung für das Paar darstellten, so Just Jared. Zusätzlich wurde immer wieder diskutiert, an welchem Ort und in welcher Form sie zusammenleben könnten – eine Lösung schien nicht in Sicht.

Ihre turbulente Beziehung hatte die Öffentlichkeit über mehrere Jahre in Atem gehalten. Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt Anfang 2023 zeigten sich die beiden mehrfach als glücklich verliebtes Paar, doch die Instabilität der Beziehung wurde zunehmend deutlich. Kelsea sprach kürzlich von ihrer Liebe und dem Glauben, an Mustern zu arbeiten, was auf ihren Wunsch nach einer Partnerschaft auf Augenhöhe hinwies. Chase, der in der Vergangenheit betonte, im Leben zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen, steht jetzt vor einem neuen Kapitel. Beide scheinen nun darauf bedacht, ihre jeweilige Zukunft unabhängig weiter zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den ACM Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini