Kelsea Ballerini und Ex Chase sollen wieder zusammen sein

Kelsea Ballerini (32) und Chase Stokes (33) sollen ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben – ohne Etikett, aber mit neuer Nähe. Nach der Trennung im September seien die beiden laut Daily Mail wieder vorsichtig als Paar unterwegs, besonders rund um die Feiertage ziehe es sie zueinander. Ein Insider sagt dem Blatt: "Es gibt aktuell null Labels, aber es sieht so aus, als würden sie es noch einmal versuchen." Die Sängerin wurde zuletzt solo auf dem CMA-Teppich gesichtet, während der Schauspieler zuvor mit Posts für Fragezeichen sorgte. Jetzt das Comeback-Feeling in Nashville und unterwegs – offenbar mit leisen Tönen, aber klarer Tendenz: miteinander statt gegeneinander.

Hintergrund für die On-Off-Dynamik waren laut den Berichten immer wieder Eifersuchtthemen und der Spagat zwischen Tourplänen, Drehs und Fernbeziehung. Nach dem Break im Herbst tauchten die beiden mehrfach wieder zusammen auf – gesichtet in Edinburgh und zuletzt "sehr cozy" in einem Booth im Soho House Nashville, wie das Gossip-Portal DeuxMoi behauptete. Während Kelsea öffentlich zu den jüngsten Spekulationen schwieg, folgte Chase auf Instagram weiter, monierte aber teils scharfe Fan-Kommentare. Ein weiterer Zündfunke für Diskussionen: Songzeilen aus "Emerald City", die viele als Hinweis auf alte Geschichten im Umfeld des Outer Banks-Stars deuteten.

Dass Freunde skeptisch sind, passt zu ihrem vorsichtigen Vorgehen. Ihr Umfeld will sie unterstützen, falls es nicht reibungslos läuft, und setzt eher auf kleine Schritte als auf große Versprechen. Kelsea setzte zuletzt klare Grenzen zwischen Kunst und Privatleben und bat ihre Community, nur das zu glauben, was sie selbst mitteilt. Chase zeigte sich in der Vergangenheit als lauter Cheerleader an ihrer Seite, während die Musikerin ihre Energie gern in Arbeit, Reisen und enge Freundschaften steckt. Beide teilen die Vorliebe für spontane Dates, Stadionmomente und ruhige Abende in Nashville – kleine Rituale, an denen Paare festhalten, wenn sie herausfinden wollen, ob ein zweiter Anlauf wirklich trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes, Ex-Paar

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025