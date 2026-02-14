Nach Fremdgeh-Beichte: Biathlet entschuldigt sich erneut

Sturla Holm Laegreid (28) hat nach seinem TV-Geständnis über einen Seitensprung erneut das Wort ergriffen – diesmal nicht vor Kameras, sondern am Tisch der norwegischen Biathlon-Mannschaft in Antholz. Der Olympia-Dritte im 20-Kilometer-Einzel erklärte beim Teamessen, er habe "eine harte Woche" hinter sich und sei "nicht er selbst" gewesen, zitiert die norwegische Zeitung VG. Besonders wichtig war ihm, sich bei Olympiasieger Johan Olav Botn zu entschuldigen, dessen großer Moment nach dem Rennen im Jubel unterging, als die Fremdgeh-Beichte alles überlagerte. Sturla betonte, er wolle Verantwortung übernehmen und jenen Respekt zurückgeben, der seinem Teamkollegen zustehe.

Gegenüber der Zeitung VG führte der Norweger aus, er habe die Feier "ruiniert" und es habe sich angefühlt, als stünde "ein großer Elefant im Raum" – deshalb habe er sprechen müssen. In seiner Ansprache entschuldigte er sich außerdem bei seiner Ex-Freundin, die durch sein öffentliches Geständnis "unfreiwillig ins Rampenlicht der Medien" geraten sei. Bereits einen Tag nach dem Vorfall hatte Sturla in einer Team-Mitteilung erklärt, er bedaure zutiefst, Privates ausgerechnet an einem so freudigen Tag des norwegischen Biathlons thematisiert zu haben. Nationaltrainer Siegfried Mazet bestätigte das interne Gespräch und ordnete es nüchtern ein: Für das Team sei es eine Tatsache des Lebens, am meisten getroffen habe es Laegreid selbst. Am Freitag steht für den Skijäger der Olympia-Sprint an – sportlich geht es damit sofort weiter.

Hinter der öffentlichen Beichte steht auch eine private Geschichte, die unter großem Druck entstanden ist. Die Beziehung, von der Sturla im TV als "Liebe seines Lebens" sprach, hatte er zuvor bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Seine Ex-Partnerin machte im Nachgang deutlich, wie schwer die Situation für sie war und dass sie sich diese Aufmerksamkeit nicht ausgesucht habe. Sturla wiederum suchte Worte des Dankes an die Menschen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben, und rang während des Interviews um Fassung. Im Team gilt er seit Jahren als akribischer Arbeiter, der in ruhigen Momenten lieber die Nähe zu Vertrauten sucht als das Rampenlicht – eine Seite, die nun, mitten im größten Sporttrubel, ungewollt sichtbar wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sturla Holm Laegreid spricht nach Bronze im 20-km-Einzel bei den Winterspielen in Antholz-Anterselva zur Presse

Anzeige Anzeige

Imago Sturla Holm Laegreid nach dem 20-km-Biathlon bei den Winterspielen in Anterselva, Milano Cortina 2026

Anzeige Anzeige

Imago Ingrid Landmark Tandrevold gratuliert Sturla Holm Laegreid zur Bronzemedaille im 20-km-Biathlon bei den Winterspielen in Anterselva 2026

Anzeige