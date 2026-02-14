Olympiasieger verpasst Kanzler-Anruf wegen Geissens-Video

Deutschland im Goldtaumel. Der Rennrodler Max Langenhan (26) sackte bei den Olympischen Winterspielen gleich zwei Goldmedaillen ein. Beim Feiern setzt er aber klare Prioritäten: Erst die Geissens, dann der Kanzler. Die TV-Familie sendet dem Sportler ein Video mit Glückwünschen zum Sieg. In einem Instagram-Clip erzählt Max, dass er in dem Moment, in dem er sich die Nachricht ansah, einen Anruf von einer unbekannten Nummer bekam. Doof nur, dass Kanzler Friedrich Merz (70) anrief. "Beim Warten auf mein Shuttle habe ich mir das Video von den Geissens angeguckt, Carmen und Robert haben mir gratuliert, und da hat mich eine Nummer angerufen. Ich bin dann nicht rangegangen, weil ich die nicht eingespeichert hatte. Ich habe mir eins geschworen, ich gehe nicht an die Nummer ran, habe mich riesig gefreut und die Nummer weggewischt. Und dann hat sich herausgestellt, das war Friedrich Merz", meint der Olympia-Star.

Das konnte Max zwar nicht wissen, das Wegdrücken des deutschen Bundeskanzlers tut ihm trotzdem leid. "Lieber Friedrich, lieber Herr Merz, es tut mir super leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch mal zu telefonieren", entschuldigt sich der 26-Jährige schmunzelnd. Und Max setzt sogar noch einen drauf. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, lud er den Politiker zum Rodeln in die Veltins-Eisarena in Winterberg ein. Das ist unweit der Heimat des Kanzlers, dem Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen, und wäre somit ein Katzensprung. Übel nimmt Friedrich Merz Max seinen kleinen Fauxpas nicht. Auf seinem offiziellen Profil erklärte er: "Lieber Max Langenhan, das war ja eine schöne Geschichte. Ich habe es mit Humor genommen – und beim nächsten Mal gehst du dran ans Telefon."

Max' Fokus dürfte derweil aber grundsätzlich eher auf den Erfolgen der deutschen Wintersportler bei den Olympischen Spielen liegen. Im Medaillenspiegel liegen die deutschen Athleten derzeit auf Platz fünf. Viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze gab es bisher. Zwei der Goldmedaillen gehen auf Max' Konto. Er gewann im Rodel-Einsitzer und mit der sechsköpfigen Staffel. Darüber hinaus wurden Skispringer Philipp Raimund auf der Normalschanze und Julia Taubitz beim Rodel-Einsitzer der Frauen mit Gold ausgezeichnet. Silber ging an die Ski-Alpin-Team-Kombination, den Rodel-Doppelsitzer der Frauen und an Emma Aicher in der Ski-Alpin-Abfahrt der Frauen. Bronze gewann die Biathlon-Mixed-Staffel sowie das Duo des Rodel-Doppelsitzers der Männer.

Getty Images Max Langenhan mit seiner Goldmedaille bei der Siegerehrung der Rodel-Teamstaffel der Olympischen Winterspiele, Februar 2026

Imago Carmen und Robert Geiss, Oktober 2024

Getty Images Friedrich Merz im Januar 2024