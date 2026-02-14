Opfer in Stefon-Diggs-Fall wünscht sich Heilung und Ruhe

Neue Wendung im Fall um Stefon Diggs: Nach seinem ersten Auftritt vor Gericht in Boston, bei dem der Football-Star am Freitag auf nicht schuldig plädierte, meldet sich seine ehemalige Privatköchin Mila Adams öffentlich zu Wort. Sie wirft dem Sportler vor, sie im Dezember nach einem Football-Spiel geohrfeigt und gewürgt zu haben. In einer Erklärung gegenüber TMZ Sports betont das mutmaßliche Opfer, sie habe den Vorfall über offizielle Kanäle gemeldet und suche keine Bühne. "Ich werde mich nicht an Gerüchten oder persönlichen Angriffen beteiligen", erklärt sie und bittet darum, falsche Erzählungen zu unterlassen. Mila betont zudem, dass sie keine mediale Aufmerksamkeit suche, sondern sich auf ihre Heilung und den laufenden Rechtsprozess konzentrieren wolle. Der nächste Gerichtstermin ist für den 1. April angesetzt.

In ihrer Erklärung macht Mila deutlich, dass sie ihre Vorwürfe nicht leichtfertig erhoben habe. "Ich würde niemals falsche Behauptungen aufstellen, um persönlichen Nutzen daraus zu ziehen oder den Ruf einer Person zu schädigen", betont sie. Gerüchte, sie wolle sich mit Stefon außergerichtlich einigen oder habe es auf Geld abgesehen, weist sie entschieden zurück. "Ich habe niemals Geld verlangt oder mich auf Vergleichsverhandlungen eingelassen, um diese Angelegenheit zu regeln", stellt sie klar. "Mein Fokus liegt auf Heilung, meiner Arbeit und darauf, in Integrität weiterzugehen. Ich vertraue darauf, dass der Rechtsweg die Fakten klären wird, und hoffe, dass alle, die diesem Fall folgen, genauso verfahren", erklärt Mila. Das Team des Sportlers zeigt sich indessen kämpferisch. Anwalt Mitchell Schuster erklärte vor Reportern, man sei überzeugt, dass die Vorwürfe sich als unwahr herausstellen und sein Mandant vollständig entlastet werde.

Abseits der juristischen Fronten prallen in diesem Fall auch zwei sehr unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander. Stefon ist als gefeierter Football-Profi seit Jahren an das grelle Rampenlicht gewöhnt, vom Druck großer Spiele bis hin zu ständiger Medienpräsenz. Mila hingegen arbeitet normalerweise eher im Hintergrund, als persönliche Köchin an der Seite prominenter Auftraggeber, und betont nun, dass sie keine öffentliche Figur sei und ihre Energie lieber in ihre berufliche Zukunft stecken wolle. Während für den Sportler nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Image auf dem Spiel steht, spricht Mila von ihrem Wunsch nach innerer Ruhe, Heilung und einem Alltag, der sich wieder um ihre Arbeit und ihr persönliches Umfeld drehen soll. Beide bewegen sich damit auf einem schmalen Grat zwischen Privatsphäre und öffentlichem Interesse, während der Fall vor Gericht weiter seinen Lauf nimmt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

Anzeige Anzeige

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025