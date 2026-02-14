Pure Befreiung: Carmen Geiss tätowiert sich Schmetterling

Carmen Geiss (60) hat sich bei einer ausgelassenen Feier auf ihrer Yacht ein Tattoo stechen lassen. Anlässlich des Formel-1-Rennens in Abu Dhabi veranstalteten sie und ihr Ehemann Robert Geiss (62) eine extravagante Party, bei der ein prominenter Tätowierer den Gästen die Möglichkeit bot, sich sofort ein Andenken auf der Haut zu verewigen. Carmen entschied sich für einen Schmetterling am Fuß – eine bewusste Wahl, die eine tiefere Bedeutung trägt und die schweren Zeiten, die sie im vergangenen Jahr erlebt hat, symbolisch hinter sich lassen soll. Zu sehen ist die emotionale Tattoo-Party in einer neuen Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" am Montag, 16. Februar, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.

Der Schmetterling steht für Befreiung und Hoffnung. Carmen erklärte, dass das vergangene Jahr für sie viele Herausforderungen bereithielt, die sie nun hinter sich lassen möchte. Im Sommer 2025 wurde die Familie Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer Villa in Saint-Tropez. Wenige Monate später musste sie sich einer kurzfristigen Gehirnoperation unterziehen. Das neue Tattoo ist für Carmen nun hoffentlich ein Start in eine unbeschwertere Zukunft.

Die Veränderungen, die die Erlebnisse mit sich brachten, prägen den Alltag der Familie bis heute. Ihre Villa ist inzwischen mit erweiterten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, und Carmen trägt immer einen diskreten Panikknopf bei sich. Trotz der einschneidenden Erfahrungen finden Carmen und Robert jedoch immer wieder Gründe zum Feiern und genießen das Leben in vollen Zügen, oft gemeinsam mit ihren Töchtern Davina (22) und Shania (21).

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Star, im Januar 2026

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023