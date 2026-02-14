"Unter uns"-Kollegin überrascht Samira nach dem Dschungel

Nach ihrem sensationellen zweiten Platz bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wurde Samira Yavuz (32) jetzt in Köln mit einer besonderen Geste überrascht. Valea Scalabrino (35), Schauspielerin in der Serie Unter uns, besuchte die Reality-TV-Darstellerin in ihrem Hotel, um ihr mit einem Blumenstrauß zu gratulieren. Die beiden, die sich bereits während der Dreharbeiten zur Serie gut verstanden hatten, tauschten sich mit RTL über Samiras Erlebnisse im australischen Dschungel aus. "Es war krass. Es war echt die krasseste Zeit meines Lebens, glaube ich", erzählte Samira strahlend.

Valea, die in der Serie die Ärztin Sina Hirschberger spielt, nutzte den Überraschungsbesuch auch, um mit Samira über ihre Rolle bei "Unter uns" zu sprechen. In der Serie verkörpert Samira die medizinische Fachangestellte Samira Yilmaz und schwärmte von den Dreharbeiten: "Obwohl es eine Rolle ist, bin es immer noch ich. Sogar der Name bleibt irgendwie gleich", verriet die Dschungelcamperin und fügte hinzu: "Aber es ist immer noch so, ich spiele da zwar eine Rolle, aber mit ganz viel Samira." Valea berichtete daraufhin von den positiven Reaktionen auf Samiras Auftritt und verkündete: "Ich darf dir sagen, dass du jederzeit bei uns herzlich willkommen bist und wieder zurückkommen darfst. Nur, dass du es weißt."

Neben der Hotel-Überraschung wartete auf Samira bereits nach ihrem Auszug aus dem Camp ein besonders emotionaler Moment: das Wiedersehen mit ihren Töchtern Nova und Valea. Nach 17 Tagen im Dschungel konnte sie die beiden endlich wieder in die Arme schließen und erklärte unter Freudentränen gegenüber RTL: "Ich bin so glücklich, sie wiederzuhaben." Während Samira nun wieder zu Hause bei ihren Liebsten ist, dürfen ihre Fans gespannt bleiben, wie es für sie weitergeht. Es bleibt abzuwarten, ob sie das Angebot ihrer Schauspiel-Kollegin annimmt und tatsächlich wieder zu "Unter uns" zurückkehrt.

Anzeige Anzeige

Unter Uns, RTL Valea Scalabrino und Samira Yavuz bei "Unter uns"

Anzeige Anzeige

Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026