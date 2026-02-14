Die Pahde-Schwestern packen aus: Viel Stress am Daily-TV-Set

Cheyenne Pahde (31) und Valentina Pahde (31) reden Tacheles – und zwar dort, wo es jeder hören kann: in ihrem gemeinsamen Podcast "Planet Pahde". In der dritten Folge, die am 4. Februar 2026 erschien, sprechen die Schauspielerinnen darüber, was an Sets wirklich passiert, wenn die Kameras aus sind. Sie erzählen von langen Tagen, von Mienen, die Stimmung machen oder verderben, und von Drehs bei Alles was zählt, GZSZ und anderen Produktionen, bei denen es nicht immer fair zuging. Besonders schockierte Cheyenne zum Beispiel der Umgang mit Komparsen: "Manche Schauspieler behandeln einen wie Dreck. Komparsen werden manchmal wirklich unterirdisch behandelt." Teilweise fehle es sogar an grundlegender Verpflegung, berichten die Schwestern – Namen oder konkrete Produktionen nennen sie dabei nicht.

Valentina zeichnet ein gemischtes Bild aus Glitzer und Grauzone. Ein helles Beispiel: ihr Das Traumschiff-Dreh, bei dem sie sich "besonders willkommen" fühlte – auch wenn eine Kussszene mit Florian Silbereisen (44) etwas merkwürdig schien. "Die Szene war ihm sichtbar unangenehm", beschreibt sie im Podcast und lacht darüber, dass Sympathie und Setrespekt trotzdem passten. Anders habe sie es bei GZSZ erlebt. "Bitte lass die Laune heute gut sein, ich muss den ganzen Tag mit ihr drehen", erinnert sich Valentina an Drehtage mit Kolleginnen, deren Stimmung alles bestimmte. Cheyenne kontert mit einer Spiegelgeschichte. Bei AWZ habe sie mit den Frauen "nie Probleme" gehabt: "Das Problem, was bei uns war, waren die Männer."

Mit "Planet Pahde" wollten die Zwillinge vor allem ungeschönt plaudern – ohne Drehbuch und ohne Grenzen. "Niemand schreibt uns mehr vor, wer wir sein sollen – Planet Pahde ist unser eigener Kosmos", erklärten sie. Die beiden Seriendarstellerinnen eröffnen ihren Hörern damit einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben, ihre Karriere und in boulevardtaugliche Geschichten, mit denen sie sonst eher hinter den Kulissen blieben. Besonders emotional wird es im "Sister Talk", einer festen Rubrik im Podcast. Hier sprechen sie offen über ihr Leben als Zwillinge, Herausforderungen in der Familie und Erfahrungen, die sie lange für sich behielten.

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Cheyenne und Valentina Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo

ZDF Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff", Neujahresfolge 2026

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Valentina und Cheyenne Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo