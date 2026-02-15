Horror, Herz und Crime: Mega-Programm im Februar bei HBO Max

HBO Max zündete Anfang Februar ein echtes Streaming-Feuerwerk. Mit "Conjuring 4: Das letzte Kapitel" kehrt das berühmte Horror-Universum rund um die paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren, gespielt von Patrick Wilson (52) und Vera Farmiga (52), zurück und sorgt für düstere Gänsehautmomente. Ebenfalls schon abrufbar sind laut Kino.de die blutige Crime-Serie "Task", in der Mark Ruffalo (58) als traumatisierter FBI-Agent ermittelt, sowie die kanadische Dramaserie "Heated Rivalry", die von der leidenschaftlichen, aber geheimen Liebe zweier rivalisierender Eishockeyprofis erzählt.

"Task", eine siebenteilige Crime-Serie, wird auf Rotten Tomatoes besonders für ihre Balance zwischen actiongeladenen Ermittlungen und emotionaler Komplexität gelobt. Mark Ruffalo führt als FBI-Agent ein ungewöhnliches Team an, das es mit rätselhaften Kriminellen in den Vororten von Philadelphia zu tun bekommt. "Conjuring 4" hingegen spinnt die bekannte Horrorgeschichte des beliebten Franchise weiter und liefert Gänsehautmomente. In einem scheinbar gewöhnlichen Haus in Pennsylvania stoßen Ed und Lorraine auf übernatürliche Ereignisse, die Bewohner und Ermittler an ihre Grenzen bringen sollen.

Insbesondere "Heated Rivalry" sorgte bereits vor zwei Wochen zum Start in den USA für Furore und wurde von den Zuschauern gefeiert. Die Eishockey-Serie punktet mit einer Rotten-Tomatoes-Wertung von 98 Prozent. Die Geschichte von Shane und Ilya, gespielt von Hudson Williams und Connor Storrie, trifft einen Nerv, da sie nicht nur von verbotener Liebe auf dem Eis erzählt, sondern auch die Herausforderungen queerer Sportler in einer heteronormativen Sportwelt thematisiert. Medien weltweit sprechen von einem "kulturellen Phänomen" und loben die mitreißende Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern.

LMK/ActionPress Patrick Wilson und Vera Farmiga in "The Conjuring: Das letzte Kapitel", 2025

Getty Images Mark Ruffalo, Schauspieler

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto