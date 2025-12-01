So sehen Dominik Stuckmann und Annas Hochzeitspläne aus

Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) haben konkrete Pläne für ihre Hochzeit geschmiedet. Das deutsche Reality-TV-Paar, das sich vergangenen Donnerstag auf Mauritius verlobt hat, möchte seine Liebe schon im nächsten Jahr bei einer standesamtlichen Zeremonie feiern. Wie Dominik im RTL-Interview erklärt, soll es zunächst eine intime Veranstaltung im kleinen Rahmen geben. Im darauffolgenden Jahr planen die beiden dann eine größere Feier. Ob diese in Deutschland oder im Ausland stattfinden wird, ist bisher jedoch noch offen, da sie sich über die Details noch Gedanken machen möchten.

Anna schwärmte im Gespräch mit dem Sender darüber, wie sehr der Heiratsantrag sie berührt habe. Der Moment auf Mauritius sei für sie einzigartig und surreal gewesen, sagte sie, nachdem Dominik ihr mit den Worten "Heute bekommst du nicht die letzte Rose, sondern meine Frage, ob du meine Frau werden willst", den Ring überreicht hatte. Der Antrag war sorgfältig vorbereitet – Dominik hatte dafür einen Helikopterflug und ein Dinner am Strand arrangiert, was an das erste Date des Paares erinnerte. Geplant war der Antrag ursprünglich sogar schon früher, doch erst auf Mauritius fand sich der perfekte Augenblick.

Das Paar hatte sich 2022 während der Dreharbeiten zu "Der Bachelor" kennengelernt. Im Finale der Show entschied sich Dominik für Anna, und die beiden verliebten sich auch jenseits der Kameras ineinander. Seitdem waren sie unzertrennlich. Die Verlobung war eine wahre Überraschung für die Influencerin, wie Bild berichtete. Völlig überwältigt sagte sie am weißen Sandstrand auf Mauritius "Ja!" und besiegelte damit das gemeinsame Glück des Paares, das im Fernsehen begann. Genau wie bei ihrem ersten Date in der Kuppelshow gab es ein exklusives Dinner direkt am Meer. Die romantische Atmosphäre, das Meeresrauschen und die Palmen rundeten für Anna einen "unvergleichlichen Augenblick" ab.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars