Druck? Dominik Stuckmann und Anna gehen Babyplanung jetzt an

Anna Rossow (37) und Dominik Stuckmann (34) sind seit Kurzem verlobt – und schmieden bereits große Zukunftspläne. Bei der glamourösen "A Night To Remember"-Gala von Prime Video und Amazon MGM Studios spricht der ehemalige Bachelor im Interview mit Promiflash offen über die nächsten Schritte ihrer Beziehung. Nachwuchs scheint dabei ganz oben auf der Wunschliste zu stehen. "Das Kinderthema ist sehr präsent. Da gibt es schon ein bisschen Druck zu Hause", verrät er mit einem Lächeln und ergänzt augenzwinkernd: "Das ist natürlich noch mal ein komplett neues Lebenskapitel. Das erste Bachelor-Baby – das wäre doch was Feines."

Besonders für Anna spielt dabei offenbar die biologische Uhr eine Rolle, wie Dominik erklärt: "Anna ist 37 und irgendwo spielt da vielleicht auch die innere Uhr eine Rolle. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt beide bereit für den nächsten Schritt." Auch er selbst sei mit 34 Jahren nicht mehr "der Jüngste". Trotz aller Vorfreude gehen die beiden das Thema jedoch bewusst Schritt für Schritt an: "Erstmal ein Kind und dann schauen wir weiter. Also gleich in der Mehrzahl zu planen, ist jetzt erst mal nicht so in unseren Gedanken", betont er gegenüber Promiflash.

Privat scheinen Dominik und Anna – spätestens seit ihrer Verlobung – an einem Punkt angekommen zu sein, an dem sie ihr Leben noch enger miteinander verbinden wollen. Bereits vor wenigen Monaten hatte Anna auf Instagram offen darüber gesprochen, wie sehr dieser Schritt sie verändert hat. "Ich war früher immer jemand, der schnell aufgegeben hat, wenn es in Beziehungen schwierig wurde! Ich glaube, ich bin oft einfach den leichteren Weg gegangen, statt mich meinen Ängsten und Fehlern zu stellen…", schrieb die Influencerin damals. Umso mehr schätze sie an Dominik, dass er auch in schwierigen Phasen an ihr festgehalten und sie nicht losgelassen habe.

IMAGO / Gartner Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub

IMAGO / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024