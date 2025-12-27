Für Anna Rossow hat der Antrag von Dominik alles verändert

Für Anna Rossow (37) hat ein Moment Ende November alles auf den Kopf gestellt: Als Dominik Stuckmann (33) ihr den Antrag machte, war den beiden zwar klar, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen – doch erst jetzt erzählt Anna offen, wie tief dieser Schritt sie innerlich bewegt hat. Auf Instagram beschreibt der Realitystar, dass sich seit der Verlobung etwas Grundlegendes in ihr verändert habe. Die gemeinsame Entscheidung, sich zu verloben, sei für sie mehr als nur ein romantischer Meilenstein, sondern ein Wendepunkt in ihrem Umgang mit Beziehungen und mit sich selbst.

In ihrem Post blickt Anna völlig ehrlich zurück. "Ich war früher immer jemand, der 'schnell in den Sack gehauen hat', wenn es in Beziehungen schwierig wurde! Ich glaube, ich bin einfach immer eher den leichteren Weg gegangen, anstatt mich wirklich mit mir und meinen Ängsten und Fehlern auseinanderzusetzen…", schreibt sie auf Instagram. Über Dominik findet sie besondere Worte: Er sei jemand, der an Menschen festhält, wenn er sie einmal in sein Herz geschlossen habe, und habe sie selbst in Phasen, in denen sie sich "fast verloren" hätten, nicht losgelassen. Der Antrag habe für sie deshalb eine besondere Bedeutung. "Jetzt haben wir uns das erste Versprechen gegeben. Dass wir auch zukünftig in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen wollen! Das Gefühl und die Verbundenheit sind für mich nochmal komplett anders und ich hätte das ehrlich gesagt niemals erwartet…", erklärt sie weiter.

Schon kurz nach dem emotionalen Antrag schmiedeten Anna und der ehemalige Bachelor konkrete Pläne für die Hochzeit. Im RTL-Interview verriet Dominik, dass sie bereits im kommenden Jahr standesamtlich heiraten wollten. "Wir planen erstmal eine kleine Zeremonie im engsten Kreis", erklärte der Realitystar damals. Im Jahr darauf sollte es dann eine größere Feier geben. Wo diese stattfinden sollte, ließen sich die beiden aber noch offen – ob in Deutschland oder im Ausland stand noch nicht fest. Das romantische Highlight auf Mauritius, als Dominik mit den Worten "Heute bekommst du nicht die letzte Rose, sondern meine Frage, ob du meine Frau werden willst" um Annas Hand anhielt, bleibt für beide unvergesslich.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub