Nicht wie Mike & Leyla: So will Dominik Stuckmann heiraten

Anna Rossow (37) und Dominik Stuckmann (34) haben sich vor Kurzem verlobt. Bei der "A Night To Remember"-Gala von Prime Video spricht Dominik mit Promiflash über die Hochzeitspläne. "Wir machen uns da sehr viele Gedanken – auch, ob wir die Öffentlichkeit mitnehmen oder ob wir das lieber für uns behalten wollen", verrät der Ex-Bachelor. Auf die Frage, ob er sich eine öffentlichkeitswirksame Hochzeit wie bei Mike (33) und Leyla Heiter (29) vorstellen kann, schüttelt er den Kopf. Dominik versichert: "Wahrscheinlich werden wir uns genau dagegen entscheiden."

Trotz zahlreicher Angebote kann der ehemalige Rosenkavalier es sich nicht vorstellen, seine Hochzeit als Medienspektakel zu inszenieren, wie seine Reality-TV-Kollegen, die sich in einem Livestream das Jawort gaben und eine passende Doku-Serie veröffentlichten. "Es wird schon was Größeres, aber es wird keine Hochzeit wie bei Leyla und Mike", ist er sich sicher. Dominik erklärt gegenüber Promiflash: "Ich finde es super unattraktiv, wenn dann ein Kamerateam dabei ist und sagt: 'Ey, schneide die Torte noch mal aus dem anderen Winkel an', weil das Kamerateam es nochmal anders drauf haben will. Da haben wir keinen Bock drauf." Am Ende bleibe es aber eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss.

Für Dominik ist es wichtig, dass eine gesunde Balance gefunden wird: Er möchte diesen wichtigen Schritt im Leben lieber privat mit seinen Liebsten an seiner Seite bestreiten und gleichzeitig seiner Fanbase kleine Einblicke ermöglichen. "Wir sind an so einem Punkt, dass wir einfach gemeinsam sagen: Lass uns einfach den Moment genießen. Und da muss man ganz viele andere Dinge auch mal hinten anstellen", gibt er zu bedenken. Aktuell laufen die Planungen auf Hochtouren – es bleibt spannend, wann, wo und in welchem Rahmen Dominik und Anna schließlich den Bund der Ehe eingehen werden.

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Reality-TV-Star

Instagram / dregold Mike Heiter und Leyla Heiter während ihrer Trauung, August 2025

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei der 76. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 2024