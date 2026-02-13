Hochzeit: Wird Anna Dominik Stuckmanns Namen annehmen?

Anna Rossow (37) und Dominik Stuckmann (34) haben sich Ende 2025 verlobt und stecken nun mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Bei der "A Night To Remember"-Gala von Prime Video spricht Dominik im Interview mit Promiflash über den Stand der Pläne und plaudert aus, wie das Paar es mit den Namen handhaben will. Der Bachelor von 2022 verkündet stolz: "Das Thema mit dem Nachnamen, das haben wir auch schon geklärt: Mrs. Stuckmann."

Damit ist klar: Anna wird Dominiks Nachnamen annehmen. Der TV-Star erklärt im Gespräch mit Promiflash, es sei für ihn selbstverständlich kein Muss, dass seine Liebste den Mädchennamen ablegt – trotz seiner "neutralen Einstellung" freut er sich sehr über ihre Entscheidung. Auch ein Doppelname sei kurz auf den Tisch gekommen. "Für mich war schon klar, dass ich meinen behalten möchte. Aber irgendwie ist es schon schöner, wenn wir beide den gleichen tragen", verrät er und fügt hinzu: "Für sie ist es dann auch insofern wichtig gewesen, dass wir einheitlich heißen."

Die Verlobung von Dominik und Anna begeisterte im vergangenen November die Fans. Die beiden hatten sich 2022 bei "Der Bachelor" kennen und lieben gelernt und gehen seither gemeinsam durchs Leben. Im Urlaub auf Mauritius stellte Dominik seiner Liebsten schließlich vor traumhafter Kulisse die Frage aller Fragen. "Die Verlobung sollte so ablaufen, dass ich unser allererstes Date einmal nachstelle. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wann der richtige Moment ist", beschreibt er den besonderen Moment gegenüber Promiflash.

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars

IMAGO / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

IMAGO / Gartner Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025