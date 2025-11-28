Verlobung: Diese Stars gratulieren Dominik und Anna Rossow

Dominik Stuckmann (33) hat seiner Partnerin Anna Rossow (37) einen romantischen Heiratsantrag gemacht – und viele Promis feiern mit! Über die süßen Neuigkeiten freut sich zum Beispiel Tami Nehrbass (32): "Das ist so toll. Herzlichen Glückwunsch!" Auch Antonia Hemmer (25), Leyla Heiter (29) und Nicolas Puschmann (34) gratulieren dem Paar. Besonders aufregend ist die Verlobung für ihre Freunde aus dem Bachelor-Universum. Sowohl Sebastian Klaus (37) als auch seine Partnerin Jenny Köpper hinterlassen den beiden rührende Kommentare. "Ich schreie und weine. Ich habe so lange darauf gewartet", schrieb die Verlobte des Die Bachelors-Stars. Auch Katja Geretschuchin (30), David Jackson und Andrej Mangold (38) gratulieren den zwei Turteltauben.

Der Antrag fand vor romantischer Kulisse auf Mauritius statt. Fotos, die Dominik von der Verlobung im Netz teilte, zeigen ihn am Strand vor seiner Herzdame auf die Knie gehen. Dabei trug der Ex-Bachelor einen olivfarbenen Anzug und Sneaker. Anna schien ihrerseits auf den besonderen Moment vorbereitet zu sein: Sie nahm den Ring in einem goldenen Kleid entgegen und hatte perfekt manikürte Nägel. Zu den bewegenden Fotos schrieb der Influencer: "Sie hat Ja gesagt!"

Anna und Dominik sind schon seit ihrer gemeinsamen Staffel von "Der Bachelor" im Jahr 2022 ein Paar. Viele Fans vermuteten, dass die Verlobung früher passieren würde, doch der Unternehmer ließ sich Zeit. Auch die 36-Jährige betonte immer wieder, dass sie sich bei der Zukunftsplanung keinen Druck machen wollte. "Ja, ich will heiraten, aber zu heiraten ist kein Ziel in meinem Leben. [...] Ich habe manchmal das Gefühl, als würde von außen erwartet werden, dass man bestimmte Punkte auf seiner Lebensliste abhakt, als wären es To-dos", erklärte Anna im Sommer auf Social Media.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Katja Geretschuchin, Dennis Gries, Jenny Köpper und Sebastian Klaus

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars

