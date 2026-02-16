Tammy Hembrows neuer Freund: Die Ex erhebt schwere Vorwürfe

Tammy Hembrow (31) hat kürzlich ihren neuen Partner Grayson Te Moana offiziell vorgestellt – und prompt holt die Vergangenheit das Paar ein. Bei der Premiere von Margot Robbies (35) Film "Wuthering Heights" im State Theatre lief die dreifache Mutter in einem weißen Kleid über den roten Teppich, eng an der Seite des australischen Models. Vor den Kameras wurden Umarmungen und Küsse ausgetauscht, die neue Liebe sollte für alle sichtbar sein. Doch kaum waren die Bilder draußen, meldete sich das Umfeld von Graysons angeblicher Ex-Freundin Jemma Hammett zu Wort – und sorgt damit für mächtig Wirbel um das frisch verliebte Paar.

Laut einem Bericht des Daily Telegraph soll Grayson vor kurzem noch in einer ernsten Beziehung mit Jemma gewesen sein, inklusive gemeinsamer Wohnung. Ihre Schwester Amelia schilderte dem Blatt, wie unangenehm die öffentliche Inszenierung für seine Ex und ihre Familie sei. Jemmas Freundin Charlotte Knight legte auf Social Media nach: "Stell dir vor, du wirfst ihn raus, nachdem er die letzten acht Monate bei dir gewohnt hat", schrieb sie und fügte hinzu: "Nur zwei Tage später scrollst du durch TikTok und siehst, dass er jetzt auf dem roten Teppich offiziell vorgestellt wird." Auf Jemmas Instagram sind noch gemeinsame Fotos mit Grayson zu finden, darunter eine weihnachtliche Szene, in der er sie auf den Schultern trägt, während sie einen Stern auf die Spitze des Weihnachtsbaums setzt. Das Model selbst weist gegenüber Daily Mail jedoch alle Vorwürfe zurück: "Die Erzählung, die online über mich verbreitet wird, ist nicht korrekt. Ich war seit über drei Jahren in keiner Art von Beziehung", stellte er klar.

Für Tammy ist es das nächste womöglich komplizierte Liebeskapitel nach einer emotional bewegten Zeit. Die Unternehmerin, die mit ihrem Fitness-Imperium und ihren Social-Media-Auftritten eine riesige Fangemeinde aufgebaut hat, hatte sich erst vor einigen Monaten von ihrem Ex-Partner Matt Zukowski getrennt, danach folgte eine kurze Liaison mit Footballer Bailey Smith, die inzwischen in Freundschaft übergegangen sein soll. Nun zeigt sie sich strahlend an der Seite von Grayson, während ihr Privatleben erneut intensiv von außen kommentiert wird. Die Influencerin teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren drei Kindern, in Workouts und Reisen – und ihr Umfeld ist längst daran gewöhnt, dass jede neue Liebesgeschichte sofort im Rampenlicht landet. Trotzdem könnten die Turbulenzen das neue Liebesglück ganz schön belasten.

TikTok / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juni 2025

Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" 2026

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und Matt Zukowski, Februar 2025