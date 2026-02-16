Nach Reunion-Erfolg: Oasis plant wohl weitere Tour für 2027

Die legendäre britische Band Oasis, die sich erst kürzlich wieder für ein großes Comeback auf der Bühne vereinte, hat offenbar Großes vor. Laut einem Bericht der Sun planen die Brüder Noel (58) und Liam Gallagher (53), im Jahr 2027 auf große Tournee zu gehen. Dabei soll es Shows in Großbritannien, Europa und Nordamerika geben. Noch aufregender für die Fans ist jedoch die Aussicht auf neue Musik, denn die Band arbeitet angeblich an frischen Songs – das erste Mal seit fast zwanzig Jahren. Unterstützt werden soll die geplante Tour von Musiker Miles Kane, einem engen Freund der Brüder und Mitglied der Band The Last Shadow Puppets.

Ein Insider verriet, dass die Brüder sich nach der intensiven Rückkehr auf die Bühne in diesem Jahr eine Pause gönnen, um wieder Energie zu tanken. Doch offenbar sei die Zeit abseits der Bühne alles andere als untätig. "Noel hat bereits viele kreative Ideen und fleißig an neuem Material geschrieben", so die Quelle. Der Plan sei, den Fans genau das zu liefern, was sie sich wünschen, und während der Tour möglicherweise auch neue Songs vorzustellen. Bis es soweit ist, wird Noel außerdem im Rahmen der BRIT Awards 2026 mit dem prestigeträchtigen Titel "Songwriter des Jahres" ausgezeichnet, wobei eine besondere Hommage an sein musikalisches Lebenswerk geplant ist.

Die Gallagher-Brüder, die mit Oasis bereits in den 1990er-Jahren den globalen Durchbruch erreichten, hatten sich zuvor im Sommer für die "Oasis Live '25"-Tour zurückgemeldet, wobei sie ihre Fans mit massenhaft ausverkauften Konzerten weltweit beeindruckten. Der enorme Erfolg und der finanzielle Gewinn dieser Tour dürften es der Band nun erleichtern, weitere ambitionierte Projekte in Angriff zu nehmen. Für die Fans bleiben jedoch nicht nur die musikalischen Highlights im Mittelpunkt, sondern auch die emotionale Geschichte der versöhnlichen Reunion zweier Brüder, die trotz jahrzehntelanger Streitigkeiten eine solch große Rückkehr geschafft haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher, ehemaliges Oasis-Mitglied