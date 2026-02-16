So romantisch feierten Heidi Klum und Tom den Valentinstag

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) zelebrieren ihre Liebe immer wieder offen und leidenschaftlich. Zum Valentinstag überraschte das Model seine Fans auf Instagram mit einer besonders romantischen Momentaufnahme: Auf dem Foto ist zu sehen, wie sie sich eng an ihren Mann schmiegt, während Tom ihr zärtlich einen Kuss auf die Wange gibt. Händchen haltend strahlen die beiden vor einem Hintergrund aus üppigen Blumen um die Wette. "My Valentine", schrieb Heidi schlicht dazu und ließ keinen Zweifel daran, wem an diesem besonderen Tag ihr Herz gehört.

Diese liebevolle Geste reiht sich ein in eine ganze Reihe ähnlicher Einblicke in das Leben der beiden. Bereits im Januar gewährte Heidi auf Social Media Eindrücke von ihrem gemeinsamen Liebesurlaub auf Saint-Barthélemy. Dort postete sie nicht nur paradiesische Fotos, sondern beantwortete in einer Fragerunde auch humorvoll die Lieblingsspeise-Frage ihrer Fans mit einem Wort: "Tom." Mit solchen Aktionen unterstreichen Heidi und Tom immer wieder auf charmante Weise, wie eng verbunden sie als Paar sind.

Vor rund drei Wochen gewährte Heidi ihren Fans einen besonders privaten Einblick: In ihrer neuen Dokumentation "On & Off the Catwalk" öffnete sie erstmals die Türen zu ihrem Zuhause in Los Angeles. Neben ihrem Model-Alltag zeigte sie dort stolz auch ihre Kinder Henry (20) und Leni Klum (21), die mittlerweile selbst Karriere in der Mode- und Beautywelt machen. "Henry ist jetzt das Gesicht von YSL Beauty", erzählte Heidi voller Freude. Auch über Tochter Leni schwärmte sie: "Leni modelt schon, seit sie 16 ist." Beide Kinder, so das Model weiter, gingen dabei ihren ganz eigenen Weg.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Februar 2026

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Mann Tom Kaulitz, Januar 2026

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry, September 2025