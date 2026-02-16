Krebs im Endstadium: Patrice Aminati über eine neue Liebe

Patrice Aminati (30), bekannt als Influencerin und ehemalige Partnerin von Daniel Aminati (52), hat bei einer Veranstaltung der "Place to B"-Party von Bild und Constantin Film offen über ihr Leben mit Krebs im Endstadium gesprochen. Seit Mai 2025 kämpft die 30-Jährige mit der Diagnose Hautkrebs im vierten Stadium und hat sich seit ihrer Trennung von Daniel kurz vor Weihnachten des letzten Jahres auf ihre Genesung und ihre dreijährige Tochter Charly konzentriert. Eine neue Liebe steht für Patrice aktuell nicht im Fokus. Im Interview mit RTL erklärte sie, sie wolle keine Beziehung suchen, sondern lieber jeden Tag dankbar leben und ihre Träume verwirklichen.

Inzwischen hat Patrice eine Phase ohne Schmerzen erreicht, in der sie vor allem die Ruhe und den Rückhalt durch ihre Familie genießt. Momente mit ihrer kleinen Tochter und das gemeinsame Spielen im Garten seien für sie besonders wertvoll und eine Art "Medizin", wie sie sagte. "Ich habe meine Liebe zum Leben gerade wiederentdeckt", verriet sie. Dabei stehen ihr ihre Eltern unterstützend zur Seite. Sie teilen sich die Betreuung der kleinen Charly, wenn Patrice durch die Krankheit geschwächt ist. Inzwischen hat sie gelernt, ihre Zeit nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten und die kleinen Freuden des Alltags zu zelebrieren.

Die Influencerin, die einst durch ihre Beziehung zu TV-Moderator Daniel viel Aufmerksamkeit erhielt, macht heute einen selbstbewussteren Eindruck. Nach der Trennung fand sie in ihrem ersten öffentlichen Auftritt ohne ihn beim GermanDream Award den Weg zurück auf den roten Teppich. Mit strahlendem Lächeln zeigte sie, dass sie nach vorne blickt. Im Gespräch auf der aktuellen Veranstaltung unterstrich Patrice diesen Eindruck erneut und betonte, dass sie das Leben trotz aller Herausforderungen mit offenen Armen empfängt, anstatt sich von der Krankheit definieren zu lassen.

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, Januar 2026

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, August 2025