"A Knight of the Seven Kingdoms"-Folge erreicht Traumwertung

Die fünfte Folge der Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" hat die Game of Thrones-Fans in Entzücken versetzt und erreicht auf der Plattform IMDb beispiellose 9,9 Punkte. Die Episode mit dem Titel "In the Name of the Mother" zeigt ein packendes Turnier in Aschfurt, bei dem sieben Ritter je Seite in einem brutalen Wettkampf gegeneinander antreten. Besonders die Intensität und Emotionalität dieser Kampfszene lassen die Zuschauer gespannt mitfiebern. Es ist die vorletzte Folge der ersten Staffel, die am 19. Januar 2026 Premiere feierte und bereits jetzt einen festen Platz im Herzen der Fantasy-Fans erobert hat.

Neben der mitreißenden Action beeindruckt vor allem der starke Moment von Baelors Tod, gespielt von Bertie Carvel. Fans teilen auf Social Media ihre Begeisterung über die Szene, in der Baelor, selbst dem Ende nahe, seine Gelassenheit und Warmherzigkeit bis zuletzt bewahrt. Die dramatischen Entwicklungen während des Turniers sowie die visuell beeindruckenden Rüstungen und das packende Erzähltempo sind zentrale Elemente, die das Prequel von anderen Serien aus der "Game of Thrones"-Welt abheben. Die Serie erhielt auch auf der Plattform Rotten Tomatoes fantastische Kritiken und steht bei einem stolzen Wert von 95 Prozent positiven Bewertungen.

Schon der Auftakt der Staffel sorgte bei den Fans für Begeisterung. Die erste Folge mit dem Titel "Der Heckenritter" brachte einen frischen Wind ins "Game of Thrones"-Universum und punktete mit einer neuen Leichtigkeit. Besonders die Zuschauer lobten die gelungene Mischung aus vertrauter Härte und überraschendem Charme. "Die Gewalt ist noch da, aber es ist nicht das typische 'Game of Thrones' – keine riesigen Armeen oder Drachenfeuer. Trotzdem ist es unterhaltsam und überraschend charmant", schrieb ein User auf X. Ein anderer meinte: "Diese Episode ist von Anfang an einfach großartig. Sobald man eintaucht, zieht sie einen direkt nach Westeros und vermittelt ein starkes Gefühl für die Menschen und ihre Beziehungen zueinander."

