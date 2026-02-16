Daniel Radcliffes bewegender Einblick in sein Vatersein

Daniel Radcliffe (36) gewährt seltene, sehr persönliche Einblicke in sein neues Leben als Vater – und kommt dabei selbst gehörig ins Schluchzen. In einem Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone schwärmt der Harry Potter-Star von seinem im April 2023 geborenen Sohn, den er als "unglaublich süß" beschreibt. Der Schauspieler, der seit 2012 mit der US-Darstellerin Erin Darke (41) zusammen ist, erzählt offen, wie sehr ihn der Alltag mit dem Kleinen verändert hat. "Ich bin ein emotionales Wrack, im besten Sinne, ich weine viel mehr", gesteht Daniel. Die unbeschwerte Freude seines Sohnes mitten in New York oder zu Hause könne ihn völlig aus der Bahn werfen. "Ich sehe, wie fröhlich er ist, und es verwandelt mich einfach", fasst er seine neuen Gefühle zusammen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Daniel bei der Verleihung der Tony Awards gezeigt, wie viel ihm seine kleine Familie bedeutet. Als er für seine Rolle im Musical "Merrily We Roll Along" den Preis als Bester Nebendarsteller entgegennahm, nutzte er den Moment, um Erin und ihrem gemeinsamen Sohn vor laufenden Kameras zu danken. "Meine Liebe, Erin. Du und unser Sohn seid das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe euch so sehr. Danke euch so sehr", sagte er laut der Daily Mail auf der Bühne, während Erin im Publikum mit Tränen in den Augen zuhörte. Danach rang der Brite sichtlich um Fassung und meinte: "Okay, ich werde jetzt einfach schnell reden und versuchen, nicht zu weinen." 2013 standen sie gemeinsam für das Biopic "Kill Your Darlings" vor der Kamera, spielten ein Liebespaar – und verliebten sich auch im echten Leben. Gegenüber dem Magazin People erinnerte sich Daniel später daran, dass es "eine süße Aufzeichnung" ihres ersten Flirtens sei, weil ihre Figuren sich im Film gerade näherkommen.

Privat halten Daniel und Erin ihren Sohn konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, verzichten auf Namen und Fotos in den sozialen Medien und zeigen sich nur selten gemeinsam bei Events. Stattdessen wirken sie als Paar besonders locker, wenn es um humorvolle Seiten ihres Familienlebens geht: So spielt Daniel auch gern mit den Erwartungen an seine Harry-Potter-Vergangenheit, wenn Fans oder Talkshow-Teams scherzhaft über mögliche Babynamen oder magische Insider anknüpfen. So brachte ihn einmal ein Kommentar über die Möglichkeit, dass sein Sohn "Voldemort" heißen könnte, zum Lachen. Während Daniel über seinen Sohn spricht, wirkt er zugleich geerdet und zurückhaltend, wenn es um Details geht – ein Balanceakt zwischen weltberühmter Karriere und bewusst geschütztem Familienleben, den er offenbar gemeinsam mit Erin sehr geschlossen nach außen trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe und Erin Darke mit ihrem Sohn im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024