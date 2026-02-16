Trotz Kritik: Cruz Beckham und Jackie feiern ihre Liebe

Cruz Beckham (20) und seine Freundin Jackie Apostel zeigten sich zum Valentinstag demonstrativ verliebt – und lassen sich von Kommentaren zu ihrem Altersunterschied nicht bremsen. Die Sängerin veröffentlichte am Samstag, dem 14. Februar, auf Instagram eine ganze Serie inniger Pärchenmomente mit dem 20-Jährigen, darunter Hand-in-Hand-Fotos aus dem Auto und ein Kussbild. "Mit dir ist alles klar, es gibt keinerlei Störgeräusche", schrieb sie dazu. Cruz konterte mit eigenen Fotos von einer Bootstour, auf denen er seiner Partnerin einen Kuss auf den Kopf gibt und nannte Jackie in seinem Post seine "andere Hälfte".

In ihrer Valentinsbotschaft erklärte Jackie zu einem gemeinsamen Foto: "Du kannst sagen, was ich denke oder fühle, ohne dass Worte aus meinem Mund kommen, und du kannst mich zum Lächeln bringen, ohne dass Worte aus deinem kommen". Es gebe nichts an Cruz, das sie nicht liebe – am meisten aber, wie er sie liebe. "Wie glücklich sind wir", kommentierte sie weiter. Das sieht Cruz genauso, seine Liebe für die Musikerin reiche "bis zum Mond und zurück". Dass die beiden trotz ihres Altersunterschieds von zehn Jahren zusammenstehen, zeigte sich schon früher: Jackie hatte im vergangenen Jahr einen kritischen Kommentar unter einem Posting von Victoria Beckham (51) gekontert, in dem ein Nutzer die Beziehung als "komisch" bezeichnete. Die Brasilianerin antwortete damals trocken, sie sei mit Cruz zusammen, "weil er freundlich, lustig, klug, fürsorglich, zielstrebig, reif, talentiert, loyal und außerdem ziemlich gut aussehend" sei.

Rund um die prominente Familie war zuletzt vor allem der Konflikt mit Brooklyn Peltz-Beckham (26) in den Schlagzeilen, der seinen Eltern David (50) und Victoria öffentlich erklärte, keine Versöhnung zu wollen. Cruz rückte daraufhin mit einem Schwarz-Weiß-Foto aus Kindertagen, das ihn gemeinsam mit Brooklyn und Romeo zeigt, seine Brüder in ein nostalgisches Licht, ohne sich in den Streit einzumischen. Währenddessen ist Jackie längst mehr als nur die neue Freundin an seiner Seite: Die Sängerin taucht regelmäßig bei Modeevents und Familienauftritten auf, saß bei der Präsentation der Spring-Summer-2026-Kollektion von Victoria in Paris mit in der ersten Reihe und posierte dort mit Romeo (23), Harper (14), David und Modeikone Anna Wintour (76) für Fotos. So wächst Jackie immer stärker in den Kreis der Beckhams hinein – und präsentiert sich an Cruz' Seite als fester Teil seines Lebens.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham turteln

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025