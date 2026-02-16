Brooklyn Beckhams Valentinstagspost löst einen Shitstorm aus

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt mit einem Valentinstagspost für mächtig Wirbel im Netz: Der älteste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) teilte auf Instagram nur einen Tag nach dem Valentinstag ein schwarz-weißes Foto, auf dem er seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) leidenschaftlich küsst. Dazu schwärmt der Promi-Spross: "Frohen Valentinstag, Baby. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt... Ich werde dich für immer beschützen und lieben." Die Aufnahme, offenbar zu Hause und im privaten Umfeld entstanden, zeigt Brooklyn oben ohne, Nicola im knappen weißen Crop-Top – und entfacht mitten in der öffentlich ausgetragenen Familienfehde der Beckhams eine neue Diskussion.

Unter dem Post prasselten schon kurz nach der Veröffentlichung spöttische und kritische Kommentare auf den 26-Jährigen ein. "Bin ich die Einzige, die das seltsam findet?", fragte eine Nutzerin, ein anderer schrieb: "Ruf deine Eltern an." Mehrere User spielten auf Brooklyns öffentlichen Wunsch nach einem Leben voller "Frieden, Privatsphäre und Glück" an, während er gleichzeitig immer neue Pärchenfotos mit Nicola teilt. "Wolltet ihr nicht eigentlich Privatsphäre?", fragte ein Follower. Andere legten den Fokus auf die Familienkrise und kommentierten: "Eine Frau, die dich von deinen familiären Wurzeln wegzieht, liebt dich nicht."

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich, wie eng die Bande einst waren. Schwester Harper (14) teilte am Valentinstag ein altes Poolfoto mit Brooklyn, Romeo (23) und Cruz (20) und schrieb: "Ich liebe euch alle so sehr, Worte können es nicht beschreiben." Romeo repostete den süßen Beitrag und auch Mama Victoria griff das Geschwisterbild in ihrer Story auf. Brooklyn selbst setzte zuletzt ganz andere Zeichen, die zeigen sollen, wie sehr er sich von den übrigen Beckhams distanziert hat: Er ließ frühere Tattoos für seine Eltern und seine Brüder nach und nach mit neuen Motiven überdecken.

