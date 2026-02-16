Gedenkstätte: Lisa und Furkan Akkaya danken für Anteilnahme

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (25) trauern nach wie vor um ihren kleinen Sohn Xavi, der im Alter von nur vier Monaten am plötzlichen Kindstod verstarb. Die Anteilnahme ihrer Community überwältigt das Ehepaar dabei zutiefst. In seiner Instagram-Story teilte Furkan nun ein Video von Xavis Gedenkstätte und richtete emotionale Worte an all jene, die sie unterstützen: "Wir danken jedem Einzelnen, der sich die Zeit nimmt und unseren kleinen Engel beschenkt und ihm eine Freude macht." Auf den Aufnahmen sind liebevoll arrangierte Bilder des Babys zu sehen, umgeben von Kerzen, Blumen und Kuscheltieren.

Lisa hatte zuvor in sozialen Medien über die Gedenkstätte gesprochen und erklärt, wie wichtig es für sie sei, einen solchen Ort der Erinnerung zu haben. Von der Community wurden dort bereits zahlreiche persönliche Trauerbekundungen hinterlassen, die das Paar sehr berühren. Die Gedenkstätte sei nicht nur für die Familie, sondern auch für deren Community ein Platz, um Abschied zu nehmen und ihre Unterstützung auszudrücken. Der große Zuspruch und die liebevollen Gesten seien eine wertvolle Stütze in dieser schweren Zeit.

In den vergangenen Tagen hatte Lisa über Social Media bekanntgegeben, dass es für Xavi nun eine feste Gedenkstätte gibt. "Für unseren Xavi gibt es eine Gedenkstätte am evangelischen Friedhof Berghofen in Dortmund. Direkt an der Trauerhalle am Parkplatz. Rechts neben der Trauerhalle steht ein großer Baum mit einem Stein. Dort könnt ihr Xavi gedenken, etwas ablegen oder für ihn beten", schrieb die Influencerin in einer Story.

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

Instagram / akkaoriginal Gedenkstätte von Xavi Akkaya

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi