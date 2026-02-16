Zwillinge: Emily Faye Miller und Cam werden wieder Eltern

Emily Faye Miller (31) und ihr Partner Cam Holmes haben vor wenigen Stunden eine zuckersüße Überraschung mit ihren Fans geteilt: Die beiden Too Hot To Handle-Stars erwarten erneut Nachwuchs – und das gleich doppelt. Auf Instagram verraten Emily und Cam, dass ihr kleiner Sohn Reggie nicht nur ein Geschwisterchen bekommt, sondern zwei. In einem liebevoll inszenierten Clip ist zu sehen, wie der Junge einen Pullover mit der Aufschrift "Großer Bruder" übergestreift bekommt, während die kleine Familie zu Hause innige Momente miteinander teilt. In der Caption lüften die Realitystars dann auch gleich ein Geheimnis und geben den errechneten Geburtstermin der Zwillinge mit dem 23. August 2026 an.

Besonders herzerwärmend: In dem Video, das die 31-Jährige auf der Plattform teilt, wird der Moment festgehalten, in dem ihr Sohn selbst die frohe Botschaft verkündet. Während Cam und Reggie den deutlich sichtbaren Babybauch der Influencerin küssen, ist aus dem Off Emilys Stimme zu hören. Sie fragt ihren Sohn: "Reggie, was ist in Mamas Bauch?" Ohne zu zögern antwortet der Junge: "Baby." Als Emily nachhakt: "Und wie viele?", kommt wie aus der Pistole geschossen: "Es sind zwei." Die stolze werdende Zweifach-Mama bestätigt daraufhin: "Das stimmt, Bubba, Mama hat zwei Babys in ihrem Bauch." Unter den Clip schreibt das Paar die rührenden Worte: "Zwei mehr zum Liebhaben" und ergänzt dazu ein Baby-Emoji und ein weißes Herz.

Für Emily und Cam, die sich im Oktober 2025 verlobt haben, ist es das nächste Kapitel eines Familienglücks, das ihre Fans aufmerksam verfolgen. Der Realitystar und das Model, die sich durch die Netflix-Show kennengelernt und dort ineinander verliebt haben, geben auf Social Media immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Reggie. Der Kleine spielt seit seiner Geburt die Hauptrolle in ihren Posts und Clips, in denen die junge Familie gemeinsam unterwegs ist oder kuschelige Momente zu Hause genießt. Nun wird der Alltag der drei bald noch turbulenter – mit einem großen Bruder, der im Verkünden der Babynews bereits erstaunlich souverän wirkt, und zwei weiteren Sprösslingen, die das Familienleben des Paares weiter bereichern sollen.

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam Holmes, Februar 2026

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam Holmes mit ihrem Sohn Reggie, Februar 2026

Instagram / emilyfayemiller Cam Holmes und Emily Faye Miller mit ihrem Sohn Reggie, Oktober 2025