Umbesetzung bei "Bridgerton"? Autorin hat klare Haltung

Bei Bridgerton brodelt die Gerüchteküche: Werden die jüngsten Bridgerton-Geschwister Gregory und Hyacinth in den späteren Staffeln umbesetzt oder bleiben die bekannten Gesichter erhalten? Die Figuren, die von Beginn an von Will Tilston und Florence Hunt (19) gespielt werden, sollen nach den Plänen der Serie in Staffel 7 und 8 endlich ihre eigenen großen Liebesgeschichten erleben – lange nach den aktuellen Ereignissen rund um Benedict und Sophie, deren Romanze in Teil 2 der vierten Staffel am 26. Februar 2026 auf Netflix weitergeht. Viele Fans fragen sich nun, ob die beiden damaligen Kinderstars dann überhaupt alt genug und passend für die romantischen Hauptrollen sind – oder ob es wie bei Francesca zu einem überraschenden Austausch kommen könnte.

Genau zu diesen Recast-Spekulationen hat sich nun Buchautorin Julia Quinn im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly geäußert – und macht den Fans von Will und Florence Hoffnung. Die Autorin erinnert daran, dass die beiden zum Serienstart zwar erst etwa 12 oder 13 Jahre alt gewesen seien, inzwischen aber volljährig sind: Auf der Premierenfeier habe sie die zwei sogar mit einem Glas Wein in der Hand erlebt, Will sei mit seiner Freundin erschienen. Da "Bridgerton"-Showrunnerin Jess Brownell angekündigt habe, dass zuerst Eloise und Francesca in den Staffeln 5 und 6 ihre Liebesgeschichten bekommen sollen, werden bis zu den geplanten Staffeln zu Hyacinth und Gregory noch einige Jahre vergehen. "Wenn wir dann also bei Hyacinth und Gregory ankommen, werden die Schauspieler gut in ihren Zwanzigern sein. Ich denke also, das wird wahrscheinlich ok sein", schätzt Julia. Allerdings: Eine offizielle Zusage der Serienverantwortlichen habe sie nicht erhalten, und auch wegen äußerer Faktoren wie Terminproblemen könne ein späterer Wechsel nie ganz ausgeschlossen werden.

Während die Macher also langfristig planen, sind die jüngsten Bridgertons in der aktuellen vierten Staffel schon deutlich erwachsener zu sehen. Hyacinth fiebert ihrem Debüt in der Londoner Gesellschaft entgegen, trägt erstmals lange Kleider und präsentiert sich als junge Frau statt als Kind. Gregory wirkt nach seiner Rückkehr von Eton wie ein selbstbewusster Jugendlicher, weshalb einige Zuschauer seine zeitweilige Abwesenheit bereits als heimliche Umbesetzung deuteten – ein Verdacht, der sich nicht bewahrheitet hat. Parallel dazu bestimmt Benedicts geheimnisvolle Verbindung zu Sophie die neuen Folgen, während Fans in den sozialen Netzwerken die früheren Publikumslieblinge Anthony, Kate und auch Daphne vermissen und sich ein Wiedersehen wünschen. Inmitten dieser Sehnsucht nach vertrauten Gesichtern wächst nun die Aussicht, dass zumindest Will und Florence die Reise der Bridgertons bis zu ihren eigenen Liebesgeschichten begleiten könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Jessie, Florence Hunt und Will Tilston bei der "Bridgerton"-Premiere in Paris im Palais Brongniart

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

Anzeige