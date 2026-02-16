Royals
Teurer Valentinstag: Brooklyn Beckham & Nicola im Weinrausch

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Luxus pur zum Valentinstag: Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) haben den romantischsten Tag des Jahres mit einem besonders kostspieligen Dinner gefeiert – und ihre Fans dabei per Instagram mit an den Tisch genommen. In einem Restaurant ließen sich der Promi-Spross und die Schauspielerin zwei edle Rotweine servieren: einen Grand Vin de Château Latour 1989 und einen Château Margaux 1982. Zusammen bringen die beiden Flaschen einen Wert von umgerechnet mehr als 1.700 Euro auf den Tisch und passten damit perfekt zur üppigen Deko und den betont romantischen Pärchen-Aufnahmen des Abends.

Für Brooklyn und Nicola sind solch kostspielige Dinner und Weinbegleitungen jedoch keine Seltenheit. Schon im Januar hatte das Paar in der Weinkultur der San Ysidro Ranch in Montecito geschwelgt und dort historische Raritäten im Keller bestaunt, darunter legendäre Jahrgänge von Château d’Yquem. Dass solche Genussmomente möglich sind, liegt auch an Nicolas Rückenwind aus der Familie: Laut Berichten erhält die 31-Jährige von ihrem Vater Nelson Peltz ein monatliches Budget von einer Million Dollar.

Abseits der teuren Weinflaschen löste Brooklyn mit seinem Valentinstagsgruß an seine Ehefrau auf Instagram einen Shitstorm aus. Er teilte eine Aufnahme, die die beiden beim leidenschaftlichen Knutschen zeigt, und schrieb dazu: "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt... Ich werde dich für immer beschützen und lieben." Das Liebesbekenntnis inmitten der Fehde mit Brooklyns Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) stieß einigen Fans übel auf.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week
