Mama Kim unterstützt: North West startet Modemarke mit zwölf

North West (12) macht ernst: Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) startet mit gerade einmal zwölf Jahren ihre eigene Modemarke – und Mama Kim zieht im Hintergrund die Fäden. In den USA hat Kim laut The Sun gleich drei Markenanmeldungen für "NOR11" eingereicht, eine für Kleidung und Accessoires, eine für Uhren und Schmuck sowie eine für Taschen. Ihr Faible für Fashion wurde jüngst am Wochenende in New York deutlich: North wurde mit Freunden beim Shopping in Soho gesichtet – neonblaue Mähne, ein oversized Balenciaga-Shirt und flauschige Winter-Boots inklusive. Unterstützt wird das Projekt von der kalifornischen Firma KimYes Kid Incorporated, hinter der offiziell Kim steht.

Die Anträge decken ein breites Sortiment ab: von Kleidern, Schuhen, Hüten und Strümpfen über Armbänder, Ketten, Ohrringe und Ringe bis hin zu Handtaschen, Portemonnaies und Kosmetik-Etuis. Laut den Unterlagen wurden die Markenrechte über KimYes Kid Inc. eingereicht, deren Geschäftssitz mit dem von Managerin Lou Taylor (60) verknüpft ist. Der Name "NOR11" spielt auf die ersten drei Buchstaben von Norths Vornamen an und auf das Alter, in dem sie die Idee ausgetüftelt haben soll. Bereits im Dezember deutete die Schülerin das Projekt auf Instagram an: Sie und ihre Freundinnen posierten mit schwarzen Caps, auf denen das "NOR11"-Logo prangte.

Schon vor wenigen Wochen sorgte North mit ihrem eigenen Style für Schlagzeilen: Auf Social Media präsentierte der Promi-Nachwuchs stolz seine neuen Fingerpiercings. Dazu kombinierte sie blaue Haare und eine auffällige Halskette mit Totenkopf – ein Geschenk ihrer Mutter. Das Foto ging sofort viral. Wenig später folgte dann der Release ihres eigenen Songs "Piercing On My Hand". Geschrieben und produziert wurde das Lied von keinem Geringeren als Norths Papa Kanye.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2024

Instagram / northwest North West und ihre Freundinnen, Dezember 2025

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian