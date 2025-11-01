Thriller-Reunion: Keanu Reeves und Bullock gemeinsam am Set

Nach stolzen 31 Jahren kehren Sandra Bullock (61) und Keanu Reeves (61) gemeinsam vor die Kamera zurück. Wie das Portal Collider berichtet, werden die beiden Schauspieler erneut in einem Thriller die Hauptrollen übernehmen. Noah Oppenheim, bekannt für sein Drehbuch zu Kathryn Bigelows Erfolg "A House of Dynamite", arbeitet derzeit am neuen Projekt. Während der Film bislang noch keinen offiziellen Titel hat, wird bereits jetzt die Wiedervereinigung der beiden Hollywood-Größen mit Spannung erwartet. Das letzte gemeinsame Projekt von Sandra und Keanu war die Mystery-Romanze "Das Haus am See", die 2006 erschien.

Details zur Handlung und zur Regie des neuen Thrillers sind bisher streng geheim. Noah Oppenheim selbst äußerte sich in einem Podcast zu seinen Arbeiten und schwärmte von der einzigartigen Chemie der beiden Schauspieler: "Es bringt die beiden auf eine Weise zusammen, die die außergewöhnliche Chemie einfängt, für die das Publikum sie liebt." Er beschrieb Sandra und Keanu als äußerst engagiert und betonte, wie inspirierend es sei, mit ihnen zu arbeiten. Mit diesem Thriller soll ihre erfolgreiche Zusammenarbeit, die mit dem Blockbuster "Speed" im Jahr 1994 begann, ein neues Kapitel erhalten.

Der berühmte Schauspieler und die talentierte Schauspielerin verbindet eine langjährige Freundschaft, die weit über ihre Filmprojekte hinausgeht. In Interviews haben beide oft betont, wie sehr sie die Zusammenarbeit miteinander genießen. Sandra, zweifache Mutter, und Keanu, bekannt für seine bodenständige und zurückhaltende Art, sind nicht nur bei Fans beliebt, sondern auch füreinander wertvolle Begleiter. Ob nun erneut ein Kassenschlager auf sie wartet, bleibt abzuwarten, aber die Vorfreude auf ihre Rückkehr als Duo ist schon jetzt riesig.

Getty Images Sandra Bullock und Keanu Reeves im Juni 2006

Speed (1994). /ActionPress Keanu Reeves und Sandra Bullock in "Speed", 1994

Getty Images Sandra Bullock und Keanu Reeves, 2006