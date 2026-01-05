Kein Fehler: Rätsel um "Gravity"-Szene ist endlich gelöst

Im Sci-Fi-Thriller "Gravity" aus dem Jahr 2013 sorgt eine dramatische Szene bis heute für Diskussionen unter Fans. George Clooney (64) und Sandra Bullock (61) spielen darin zwei Astronauten, die nach einer Katastrophe im Weltall um ihr Überleben kämpfen. Kurz bevor sich beide zu retten scheinen, entscheidet sich Georges Figur jedoch, seine Sicherheitsleine loszulassen, um Sandras Figur zu retten. Die Szene wurde laut Kino.de von einigen Zuschauern als physikalisch unlogisch bezeichnet. Doch jetzt liefert ein Sci-Fi-Fan eine klare Erklärung, die den vermeintlichen Filmfehler widerlegt.

Die bisherige Annahme, dass Georges Figur Matt Kowalski sich unlogisch verhalten habe, wird damit widerlegt. Wie der Fan auf der Webseite MovieMistakes.com bemerkte, wird in der Szene ein entscheidendes Detail oft übersehen: Das Seil, das Sandra als Dr. Ryan Stone hält, ist nicht fest fixiert, sondern liegt lose in Schlaufen um ihren Stiefel. Durch die Bewegungen im freien All beginnen sich diese Schlaufen nach und nach zu lösen. Bevor sich die letzte Schlaufe ebenfalls löst und beide verloren wären, entscheidet Matt, sich loszumachen.

Abseits der physikalischen Gesetze bleibt die Szene auch wegen ihrer emotionalen Wucht im Gedächtnis. "Gravity" gewann zahlreiche Preise, darunter sieben Oscars, und begeistert bis heute die Zuschauer. George Clooney und Sandra Bullock überzeugten neben ihrer schauspielerischen Leistung vor allem mit ihrer Chemie im Film. Heute sind die beiden Hollywood-Größen in einer weiteren erfolgreichen Filmreihe zu sehen: Sandra glänzte bereits im Spin-off "Ocean's Eight", während George sich jetzt auf den Drehstart von "Ocean's 14" freut. Fans dürfen gespannt sein, ob sich das Duo irgendwann wieder gemeinsam auf der großen Leinwand zeigt.

Imago Sandra Bullock als Dr. Ryan Stone in "Gravity"

Imago Sandra Bullock als Dr. Ryan Stone und George Clooney als Matt Kowalsky in "Gravity" (2013)

Getty Images Sandra Bullock im März 2010 bei der Oscarverleihung.

