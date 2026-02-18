Ariel raus? Dieses Team muss "#CoupleChallenge" verlassen

In Folge elf von #CoupleChallenge ist die Entscheidung gefallen: Ariel (22) und Joshi Josh müssen das Camp verlassen, nachdem sie im Exit-Game gegen Liza Waschke und Sebastian Fobe (40) den Kürzeren gezogen haben. Die Exit-Challenge verlangte den Kandidaten alles ab – Teamgeist, Allgemeinwissen und ein stabiler Magen waren gefragt. Dabei mussten die Teams Fragen von "pikantem Pulver" freilecken, diese richtig beantworten und am Ende ein Zahlenschloss lösen. Vor der Challenge hatte sich Ariel noch selbstbewusst gezeigt und betont: "Ich habe schon große Töne gespuckt, einfach, dass die Angst bekommen. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich nicht blamiere."

Obwohl beide Teams vollen Einsatz zeigten, waren Liza und Sebastian am Ende schneller und sicherten sich damit ihren Verbleib im Camp. "Ich bin richtig abgef*ckt Joshi, weil wir waren viel schneller fertig", schimpfte Ariel nach dem Game – doch das Zahlenschloss konnte sie nicht lösen. Die Freudenschreie von Liza und Sebi hallten bis ins Camp, wo ihre Mitkandidaten zunächst glaubten, dass die Jubelrufe von Ariel kämen. Bei seiner Rückkehr ins Camp schrie Sebastian euphorisch: "Heute ist nicht der Tag, an dem wir ausziehen." Emmy Russ (26) gestand Liza zu: "Ihr seid jetzt die Stärksten hier drinnen."

Während Ariel sichtlich frustriert über die Niederlage war, zeigte sich Joshi Josh weniger betrübt über den Exit. "Ich bin ehrlich, ich bin traurig, dass wir verloren haben, dass wir so rausgeflogen sind, aber ansonsten bin ich maximal erleichtert. Lass mich hier raus, bitte!", erklärte er. Viele Fans hatten sich im Vorfeld des Exit-Games auf Social Media deutlich für ein Ausscheiden von Ariel und ihrem Teampartner ausgesprochen. Unter einem Instagram-Post der Show häuften sich kritische Kommentare, in denen User hofften, dass die 22-Jährige das Camp verlassen müsse. Nun ist klar: Die Hoffnungen der Kritiker haben sich erfüllt.

RTLZWEI Joshi Josh, Ariel, Sebastian Fobe und Liza Waschke bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Sebastian Fobe und Liza Waschke bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Ariel und Joshi Josh bei "#CoupleChallenge"