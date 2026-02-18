Emmy Russ im Playboy? Aleks reagiert mit Knallhart-Ansage

In Folge 11 von #CoupleChallenge kommen sich Aleksandar Petrovic (34) und Emmy Russ (26) immer näher. Einen Kuss gab es zwischen den beiden Realitystars zwar noch nicht – doch Aleks bittet seine Flamme bereits, zu ihm nach Dubai auszuwandern. Emmy, die derzeit in Spanien lebt, reagiert zunächst skeptisch und hinterfragt, wie ernst er es wirklich mit der gemeinsamen Zukunft meint. Es scheint, als hätte sie den richtigen Riecher gehabt: Kurz darauf finden die beiden heraus, warum es mit einer Beziehung zukünftig schwierig werden könnte....

Aleks spricht ein Thema an, das für ihn besondere Wichtigkeit zu haben scheint: Er hakt nach, ob Emmy in der Vergangenheit als Erotikmodel auf der Plattform OnlyFans aktiv war. Emmy bejaht dies, beteuert jedoch, es seien nur harmlose Bikinibilder gewesen. Dann offenbart sie jedoch ihre großen Pläne: "Aber ich will doch eh bald in den Playboy." Von der Vorstellung, seine zukünftige Partnerin könne nackt ein Magazincover zieren, ist der Temptation Island VIP-Star ganz und gar nicht begeistert. "Jeder weiß, wofür dieses Playboy-Magazin da ist. Es ist nicht nur für sie, es ist auch für Millionen von Männern", deutet er an. Dann folgt die knallharte Ansage – als Emmy nachfragt, ob er in diesem Fall den Kontakt mit ihr abbrechen würde, meint Aleks klipp und klar: "Ja, das ist ein No-Go."

Aleks ist nicht der einzige Mann aus der Reality-TV-Welt, der mit sexy Aufnahmen im Playboy hadert. In der Januar-Ausgabe ließ Samira Yavuz (32) die Hüllen fallen – eine Tatsache, die bei ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) wohl nicht so gut ankam. Samira selbst beschrieb das Nacktshooting als kleine Rache an ihrem Ex. In ihrem Podcast "Main Character Mode" verriet sie zudem, dass Serkan sie daran hindern wollte, seinen Nachnamen für das Cover zu nutzen.

Imago, Imago Collage: Emmy Russ, Aleks Petrovic

RTLZWEI Emmy Russ und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024