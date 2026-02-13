Unerträglich: "#CoupleChallenge"-Fans hoffen auf Ariels Exit

Im Camp von #CoupleChallenge steht der nächste große Showdown bevor: Ariel (22) und Joshi Josh treten im kommenden Exit-Game gegen Liza Waschke und Sebastian Fobe (40) an – ein Duell, das über Verbleib oder Abgang entscheidet. Auf Instagram kocht derweil bereits die Stimmung hoch, viele Fans wünschen sich deutlich, dass die 22-Jährige und ihr Teampartner den Kürzeren ziehen. Kommentare unter einem Post der Show lassen keinen Zweifel: "Team Sebi und Liza ganz klar. Kickt die alte Nervensäge aus dem Camp", schreibt ein User. Ein anderer legt nach: "Ich hoffe so sehr, dass Ariel rausfliegt. Hab echt Kopfweh von ihrem Geschrei und es macht keinen Spaß, CC zu schauen."

Die Tonlage im Netz verschärft sich auch wegen einer Allianz, die den Zuschauern offenbar sauer aufstößt: "Emmy und Ariel verhalten sich in diesem Format echt unterirdisch. Bin so froh, wenn dieses Couple endlich aufgebrochen werden würde durch den Exit", heißt es unter dem Post. Während Ariel ordentlich Kritik abbekommt, schwingt in vielen Kommentaren Mitleid für ihren Partner mit: "Schade für Joshi, vielleicht bekommt er irgendwann noch mal eine faire Chance mit einem anderen Teammitglied." Zusätzlich befeuert ein Teaser auf die nächste Folge die Spekulationen: Aufmerksame Fans wollen darin gesehen haben, dass Liza und Sebi nach der Challenge noch im Camp sitzen, während Ariel und Joshi Josh im Bild fehlen. Offiziell bestätigt ist das nicht – die Entscheidung fällt erst im Exit-Game.

Sollten Ariel und Joshi Josh das Exit-Game tatsächlich verlieren, wäre das für die beiden jedoch ein besonders harter Dämpfer – schließlich gaben sie sich im Vorfeld betont siegessicher. Schon vor der Abstimmung hatte der ehemalige AYTO VIP-Kandidat erklärt: "Wir gehen davon aus, dass wir heute in die Exit müssen und unsere Wunschkandidaten werden auf jeden Fall Sebi und Liza sein, weil sie wollen uns rauskicken und wir wollen sie rauskicken.“ Auch die Schweizerin zeigte keinerlei Zweifel und kündigte selbstbewusst an: "Ihr wart jetzt schon zweimal im Exit […] Und ihr werdet so lange im Exit sein, bis ihr raus seid. Und das wird heute der Fall sein."

Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026

RTLZWEI Ariel und Joshi Josh, "#CoupleChallenge"-Duo 2026

Instagram / liza.waschke Liza Waschke mit ihrem Freund Sebastian Fobe