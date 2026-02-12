Spannend: Diese "#CoupleChallenge"-Duos müssen ins Exit-Game

Bei der dritten Nominierungsrunde von #CoupleChallenge flogen die Fetzen: Die Fronten zwischen den Teams sind verhärteter denn je. Gleich mehrere Gruppen entschieden sich dazu, Ariel (22) und Joshi Josh ins Exit-Game zu schicken, darunter auch Aleksandar Petrovic (34) und sein Bruder Marko. Die 22-Jährige zeigte sich daraufhin wütend und bezeichnete den Temptation Island VIP-Star als "einen der ekelhaftesten Menschen in der ganzen Reality-Welt", da dieser ihr zuvor versprochen hatte, nicht gegen sie zu stimmen. Auch die Teams um Zoe Saip (26) und ihren Partner Patrik sowie die um Andrew Weiß und seine Frau Virginia stimmten für das polarisierende Duo, während die restlichen Teams Liza Waschke und Sebastian Fobe (40) nominierten. Die Entscheidung, wer ins Exit-Game muss, war damit gefallen: Ariel und Joshi Josh gegen Liza und Sebi.

Überraschend kam das jedoch nicht: Schon vor der Abstimmung hatte Joshi Josh im Interview geahnt, wohin die Reise geht: "Wir gehen davon aus, dass wir heute in die Exit müssen und unsere Wunschkandidaten werden auf jeden Fall Sebi und Liza sein, weil sie wollen uns rauskicken und wir wollen sie rauskicken." Seine Teampartnerin erklärte ebenfalls vorab selbstbewusst: "Ihr wart jetzt schon zwei Mal im Exit [...] Und ihr werdet so lange im Exit sein, bis ihr raus seid. Und das wird heute der Fall sein." Liza und Sebi, die nun schon das dritte Mal in die Exit-Challenge müssen, betonten, dass sie bereit seien. Einfach machen wollen sie es ihrer Konkurrenz jedoch auch nicht: "Ich bin bereit, ans Äußerste zu gehen", gab sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat kämpferisch.

Zwischen den beiden Teams herrschte von Anfang an keine große Harmonie. Bei der nervenaufreibenden "XXL-Tetris"-Challenge krachte es dann aber gewaltig zwischen den Realitystars. Während Liza versuchte, ihr Bestes zu geben, alberten Ariel und Emmy herum. Der Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin platzte schließlich der Kragen. "Konzentriert euch man", rief sie lautstark in ihre Richtung. Dann setzte sie noch einen drauf: "Wollt ihr noch eine rauchen da oben, oder?! Ja, weil ihr so chillt." Für die Schweizerin war das zu viel: "Liza ihre Kommentare haben mich richtig abgefuckt." Am abendlichen Lagerfeuer kam es dann zur Konfrontation zwischen den drei Frauen – aus einem Gespräch wurde binnen Minuten ein persönlicher Schlagabtausch, der den ganzen Abend bestimmen sollte und auch weitere Mitkandidaten fassungslos zurückließ.

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten bei der Nominierung, 2026

RTLZWEI Ariel und Joshi Josh, "#CoupleChallenge"-Duo 2026

RTLZWEI Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

