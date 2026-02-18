Absicht? "#CoupleChallenge"-Star löst Emmy-Aleks-Drama aus

In der neuen Folge von #CoupleChallenge kochen die Emotionen zwischen Emmy Russ (26) und ihrem Flirt Aleksandar Petrovic (34) gewaltig hoch – und Auslöser des Zoffs ist ausgerechnet Emmys eigener Teampartner Samuel Sohebi. Im Interviewraum gesteht ihr der Stylist, er habe gehört, der 34-Jährige meine es nicht wirklich ernst mit ihr. Er behauptet, Aleks habe auf die Frage von Mitstreiterin Zoe Saip (26), ob er sich mit Emmy auch außerhalb der Show etwas vorstellen könne, mit einem klaren "Nein" geantwortet. Für die Reality-Bekanntheit bricht in diesem Moment eine Welt zusammen – sichtlich erschüttert stürmt sie los, um ihren Bettnachbarn direkt zur Rede zu stellen, wie in der aktuellen Episode zu sehen ist.

Als Emmy Aleks zur Rede stellt, versucht der Realitystar, die Situation zu erklären. Vor laufenden Kameras schildert er seine Version des Gesprächs mit Zoe: "Sie hat mich gefragt, ob ich hier intime Sex-Geschichten machen möchte. Und ich habe gesagt, ich lerne dich hier so kennen, wie du bist, und alles, was passiert, passiert. Ich möchte nicht etwas vor der Kamera tun, was wir nachher bereuen. Ich spiele hier keine Spielchen! Ich will keine sinnlosen Bettgeschichten, das habe ich gesagt." Um die Missverständnisse auszuräumen, holt der Temptation Island VIP-Star schließlich auch die ehemalige GNTM-Kandidatin dazu. Sie stellt klar, dass sie Aleks' Aussage so verstanden habe, wie er sie geschildert hat – und unterstützt damit seine Sicht der Dinge. Emmy zeigt sich erschüttert davon, dass ihr Teampartner ihr eine ganz andere Version präsentiert hat – doch handelt es sich um ein Missverständnis oder etwa pure Absicht?

Im Beisein von Aleks und Zoe sucht Emmy die direkte Konfrontation mit dem Stylisten. "Samuel, warum lügst du?" wirft sie ihm vor, als dieser zur Diskussionsrunde hinzustößt. Er bleibt allerdings bei seiner Version und entgegnet: "Emmy, du willst die Wahrheit einfach nur nicht sehen." Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden streiten, doch diesmal entwickelt sich ein wilder Schlagabtausch, bei dem beide heftig unter die Gürtellinie gehen – die Produktion muss zahlreiche Beleidigungen wegpiepsen, während Aleks verzweifelt versucht, zu schlichten. Für die frühere Beauty & The Nerd-Teilnehmerin scheint das Vertrauensverhältnis zu ihrem Teamkollegen endgültig zerstört. Ihr klares Fazit vor den Kameras: "Samuel ist für mich Geschichte, ich mache professionell weiter. Ich mache die Dinge, die ich machen muss, aber alles andere ist Geschichte – komplett vorbei."

RTLZWEI Emmy Russ und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Emmy Russ, Aleks Petrovic, Zoe Saip und Samuel Sohebi, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Aleks Petrovic und Samuel Sohebi, "#CoupleChallenge" 2026