Ermittlungen gegen Personenschützer von Ex-Prinz Andrew

Die Metropolitan Police nimmt die Personenschützer von Andrew Mountbatten-Windsor (66) genau unter die Lupe: Die Spezialeinheit RaSP, die für den Schutz der Royals zuständig ist, wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ein ehemaliger Beamter behauptet im Gespräch mit dem Radiosender LBC, dass bestimmte Mitglieder von Andrews Schutzteam bei Besuchen auf Jeffrey Epsteins (†66) privater Insel Little St. James bewusst weggeschaut haben sollen. Die Bodyguards reisten demnach mindestens zweimal mit dem Ex-Royal zu dem Anwesen in den US Virgin Islands, unter anderem an Bord von Jeffreys berüchtigtem Privatjet, der als "Lolita Express" bekannt wurde.

Laut dem anonymen Ex-Schutzbeamten soll es innerhalb der Royalty and Specialist Protection Command schon länger "echte Sorgen" gegeben haben, dass einige Kollegen den Royals zu nah gekommen seien und möglicherweise Informationen zurückgehalten hätten. Er erklärte, einige Mitglieder der Schutzeinheit hätten sich "loyaler zur Königsfamilie als zur Met" verhalten. "Sie schienen mehr königlich zu sein als die Royals selbst. Einige von ihnen begannen, Siegelringe zu tragen und sich mehr wie Mitglieder der Königsfamilie zu verhalten als wie Polizisten", sagte er. Ein Sprecher der Metropolitan Police bestätigte, dass erste Ermittlungen eingeleitet wurden, um die Fakten zu klären, betonte aber, dass bisher kein Fehlverhalten von Schutzbeamten festgestellt worden sei.

Andrew hat jede Form von Fehlverhalten stets entschieden zurückgewiesen. Seine Verbindungen zu Jeffrey, der 2019 in Haft starb und als verurteilter Sexualstraftäter galt, kosteten den Royal zahlreiche Ehren und Funktionen. Parallel prüfen derzeit mehrere Polizeibehörden in Großbritannien, ob formelle Ermittlungen zu weitergehenden Epstein-Komplexen aufgenommen werden. Thames Valley Police sichtet unter anderem Angaben, Jeffrey habe Andrew 2010 im Royal Lodge in Windsor eine Frau für Sex zugeführt. Zudem werden Vorwürfe bewertet, Andrew habe in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter zwischen 2001 und 2011 vertrauliches Material mit Jeffrey geteilt. Auch Essex Police und Bedfordshire Police nehmen Flugprotokolle zum "Lolita Express" unter die Lupe, die Starts und Landungen an den Flughäfen Stansted und Luton dokumentieren. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der Jet über Jahre mehrfach britische Flughäfen anflog, was zusätzliche Fragen zum Netzwerk rund um die fraglichen Reisen aufwirft.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor vor der St George’s Chapel, Windsor, 27. Februar 2024

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

