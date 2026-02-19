Virginia Giuffres Familie erleichtert über Andrews Festnahme

Die Familie von Virginia Giuffre (†41) meldet sich mit bewegenden Worten zu Wort. Ihre Geschwister Sky und Amanda Roberts sowie Danny und Lanette Wilson zeigen sich erleichtert über die Berichte, wonach Andrew Mountbatten Windsor (66) von der Thames Valley Police festgenommen worden sei. Die Nachricht habe bei ihnen starke Emotionen ausgelöst – vor allem das Gefühl, dass Gerechtigkeit zumindest ein Stück näher rücke. In einem Statement gegenüber Page Six erklären sie: "Endlich, heute sind unsere gebrochenen Herzen durch die Nachricht erleichtert worden, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal Mitglieder des Königshauses."

Sky, Amanda, Danny und Lanette zeigen sich zudem dankbar und würdigen die britischen Ermittler für ihren langjährigen Einsatz. In ihrem Statement betonen sie: "Im Namen unserer Schwester, Virginia Roberts Giuffre, danken wir der Thames Valley Police des Vereinigten Königreichs für ihre Ermittlungen und die Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor." Zugleich machen die Geschwister ihren Standpunkt unmissverständlich deutlich: "Er war niemals ein Prinz. Für Überlebende überall: Virginia hat das für euch getan." Mit diesen Worten unterstreichen sie, dass es für sie nicht um royale Titel, sondern um Gerechtigkeit und Solidarität mit Betroffenen gehe.

Virginia Giuffre hatte dem ehemaligen Prinzen jahrelang vorgeworfen, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Die Anschuldigungen standen im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (†66) und Ghislaine Maxwell (64). Vor wenigen Stunden wurde dann unter anderem durch BBC News bekannt: Andrew wurde am frühen Morgen von der Polizei festgenommen. Sechs zivile Fahrzeuge fuhren Berichten zufolge direkt zu dem Bereich, in dem er lebte. "Wir haben einen 66-jährigen Mann aus Norfolk festgenommen. Ermittlungen wurden eingeleitet, es besteht der Verdacht auf Amtsmissbrauch. Wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen veröffentlichen", bestätigte die Polizei.

Imago Virginia Roberts Giuffre, August 2019

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

