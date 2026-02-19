Logan Paul plant wohl ein WWE-Match gegen Bad Bunny

Logan Paul (30) hat im Gespräch über einen möglichen Wrestling-Kampf gegen Bad Bunny (31) die Spekulationen angeheizt. In der jüngsten Ausgabe seines Podcasts "Impaulsive" sprach der 30-Jährige offen über die Möglichkeit eines WWE-Matches zwischen ihm und dem puertoricanischen Rapper. "Es gab schon Gespräche darüber, dass wir vielleicht wrestlen. Das wurde schon angedeutet. Ich war offen damit, dass ich das gerne machen würde. Ich glaube, es wäre das großartigste WWE-Match aller Zeiten", erklärte Logan. Der Social-Media-Star zeigte sich dabei voller Respekt für seinen potenziellen Gegner: "Bad Bunny ist ein weltberühmter Superstar. Er kann auch ein WWE-Superstar sein, wenn er will. Er ist ein guter Wrestler. Er kann verdammt noch mal wrestlen."

Für Aufsehen hatte Logan bereits Anfang des Monats gesorgt, als er auf dem roten Teppich einer Super-Bowl-Party in San Francisco gefragt wurde, ob er sich auf Bad Bunnys Halbzeitshow freue – und schlicht mit "Nein" antwortete. Gegenüber Sports Illustrated erklärte er später sein Verhalten: "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal auf eine Halbzeitshow gefreut habe. Ich weiß nicht mal, ob ich bei den meisten Spielen überhaupt aufpasse. Ich arbeite, ich mische mich unter die Leute." In seinem Podcast gab er zu, sich auf dem roten Teppich daneben benommen zu haben, und räumte ein: "Das war irgendwie Show, aber auch nicht wirklich." Logan ist seit seinem Debüt bei WrestleMania 38 im Jahr 2022 fest bei WWE unter Vertrag.

Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl wurde schließlich mit großem Lob bedacht. Der Rapper, der selbst ein lebenslanger Wrestling-Fan ist und bereits mehrfach bei WWE im Ring stand, bot eine spektakuläre Inszenierung mit zahlreichen Ehrungen an seine Heimat Puerto Rico. Als Überraschungsgäste traten unter anderem Lady Gaga (39), Ricky Martin (54), Cardi B (33), Jessica Alba (44) und Pedro Pascal (50) auf. Zuletzt hatte Bad Bunny im Mai 2023 beim WWE-Event Backlash vor heimischem Publikum in Puerto Rico gegen Damian Priest gekämpft und gewonnen. Logan hatte seinen Bruder Jake Paul (29) übrigens öffentlich kritisiert, nachdem dieser vor der Show via X gegen Bad Bunnys Auftritt gewettert hatte – ein Vorfall, den Logan in seinem Podcast erneut ansprach: "Ich liebe meinen Bruder, aber das heißt nicht, dass wir bei allem einer Meinung sind."

Getty Images Logan Paul, 2024

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Instagram / loganpaul Logan Paul, Internetstar