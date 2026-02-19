Königin Camillas erster Auftritt nach Andrews Verhaftung

Königin Camilla (78) ist nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66) unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die 78-Jährige besuchte am Donnerstag die Sinfonia Smith Square Hall in Westminster, um einer Mittagsvorstellung beizuwohnen. Beim Betreten des Saals wurde sie laut Hello! mit Applaus begrüßt und erhielt einen Strauß weißer Blumen. Für ihren Auftritt wählte die Königin ein komplett schwarzes Outfit, das sie mit eleganten Ohrringen abrundete.

Die Woche für Camilla war ereignisreich: Bereits am Mittwochabend besuchte sie die Vintners' Hall, das Hauptquartier der Worshipful Company of Vintners. Dort erinnerte sie sich an ihre Kindheit und teilte eine Anekdote über ihren Vater: "Wahrscheinlich kennt jeder meine Liebe zum Wein, sie liegt mir im Blut, und ich bin zweifellos von einem Vater erzogen worden, dessen Leidenschaft der Wein war", verriet sie laut Hello! den Anwesenden. "Wir tranken schon als Kinder Wein, wir sind wie die Franzosen aufgewachsen." Noch am selben Tag besuchte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann König Charles (77) das Barking and Dagenham College in Ost-London, wo das Paar zusammen mit Idris Elba (53) Einblicke in die Bildungsangebote der Einrichtung erhielt.

Nur einen Tag später wurden Zivilpolizisten in Streifenwagen am Anwesen Sandringham, dem privaten Wohnsitz des Königs in Norfolk, gesichtet – kurze Zeit später erfolgte die Festnahme von Andrew. Laut Hello! befindet er sich nun in Gewahrsam, während Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk durchgeführt werden. Assistant Chief Constable Oliver Wright erklärte, man habe nach einer gründlichen Prüfung eine Untersuchung wegen des Vorwurfs des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt eingeleitet. Dazu verkündete er: "Wir sind uns des großen öffentlichen Interesses an diesem Fall bewusst und werden zu gegebener Zeit über den aktuellen Stand informieren."

Imago Königin Camilla besucht die Sinfonia Smith Square Hall in London

Imago Königin Camilla in der Sinfonia Smith Square Hall

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London