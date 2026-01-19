Offiziell bestätigt: Michelle Yeoh wird Teil von "Avatar"

Jetzt ist es offiziell: Michelle Yeoh (63) stößt zur "Avatar"-Saga – allerdings später als viele dachten. Regisseur James Cameron (71) bestätigte in einem Interview mit TVBS News Japan, dass die Oscar-Preisträgerin in "Avatar 4" auf dem Mond Pandora debütieren wird und auch für "Avatar 5" eingeplant ist. Sie spielt eine Na'vi namens Palakpuelat und wird dafür via Motion Capture zum Mitglied des blauen Alienvolks. Yeohs Einstieg war seit 2019 im Gespräch, doch in "Avatar: The Way of Water" und auch im aktuell laufenden "Avatar: Fire and Ash" taucht sie noch nicht auf. Voraussetzung für den großen Auftritt: "Avatar 3" muss an den Kinokassen stark bleiben, denn nur dann geht es mit Teil 4 weiter.

Cameron machte in dem Gespräch deutlich, dass die Zukunft des Franchise trotz jahrelanger Vorbereitung nicht automatisch gesichert ist. "Michelle Yeoh wird definitiv in 'Avatar 4' sein – sofern wir ihn machen", sagte der Regisseur gegenüber TVBS News Japan. Die Branche stecke in einer Krise, "Avatar 3" sei extrem teuer gewesen, und man müsse einen Weg finden, den vierten Film günstiger zu produzieren, um fortfahren zu können. Laut den bisherigen Planungen soll "Avatar 4" im Dezember 2029 starten, "Avatar 5" zwei Jahre später – Daten, die angesichts früherer Verschiebungen jedoch auf wackligen Beinen stehen. Fest steht: Yeohs Figur Palakpuelat ist als Na'vi angelegt, die komplett per Performance-Capture zum Leben erweckt wird; gedreht wurde im Universum bereits vieles im Voraus, doch der endgültige Fahrplan hängt am Erfolg des dritten Teils.

Michelle Yeoh, die ihre Schauspielkarriere in einer schwierigen Lebensphase beenden wollte, hat sich international als Action-Ikone etabliert und in Filmen wie "Tiger & Dragon" und "Everything Everywhere All At Once" brilliert. Letzterer brachte ihr einen Oscar ein und katapultierte sie auf eine neue Karriereebene. Abseits von Hollywood-Projekten wie dem Marvel Cinematic Universe und "Star Trek" ist Yeoh auch als Sängerin in Animationsfilmen gefragt und ein gefeierter Publikumsliebling. Mit ihrer vielseitigen Erfahrung und charismatischen Leinwandpräsenz verspricht sie, der Welt von Pandora in den zukünftigen "Avatar"-Filmen eine besondere Note hinzuzufügen.

Getty Images Michelle Yeoh, Schauspielerin

Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

Getty Images North America Michelle Yeoh auf der "Wicked"-Premiere November 2024, Los Angeles