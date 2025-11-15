Michelle Yeoh verblüfft mit durchtrainiertem Look

Michelle Yeoh (63) hat bei einem Event in Singapur für "Wicked: For Good" nun alle Blicke auf sich gezogen. Sie begeisterte diesmal nicht nur mit ihrem Look, sondern auch mit ihrer durchtrainierten Silhouette. Die Oscar-Preisträgerin präsentierte sich in einem atemberaubenden Bubble-Kleid der niederländischen Designerin Iris van Herpen (41). Das trägerlose Kleid mit tiefem Dekolleté kombinierte ein metallisches Korsagen-Oberteil mit einem transparenten, voluminösen Rock. Michelle stand damit, Seite an Seite mit Co-Stars wie Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32), im Mittelpunkt des Abends.

In der Filmadaption des weltbekannten Musicals Wicked verkörpert Michelle die erfahrene Hexe Madame Morrible, die an der Universität von Glinda und Elphaba lehrt. An ihrer Seite stehen Co-Stars Ariana und Cynthia, die die Hauptrollen Glinda und Elphaba übernehmen. Ebenfalls mit von der Partie ist Jonathan Bailey (37), der jüngst vom People Magazine zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. Mit dem jüngsten gemeinsamen Auftritt unterstreicht der Cast den hohen Anspruch, der die Promotion rund um den heiß erwarteten Film begleitet.

Abseits des roten Teppichs pflegt Michelle Routinen, die ihr strahlendes Äußeres erklären. Im Gespräch mit der Washington Post erzählte sie bereits, dass sie die Disziplin aus ihrem Balletttraining bis heute prägt: "Man versteht, dass es bestimmte Positionen gibt, die man einnehmen sollte, um sicherzustellen, dass man körperlich stärker ist und auch eine gute Ausstrahlung hat." In Sachen Beauty vertraut die Leinwandikone auf Rituale, die sie von ihrer Mutter übernommen hat. Gegenüber Vogue schwärmte sie zuvor von täglichen Masken und betonte, wie wichtig viel Wasser und konsequenter Sonnenschutz seien. "Wenn man eine schöne Haut hat, hat man eine perfekte Grundlage, auf der man sein Make-up auftragen kann", betonte Michelle.

Getty Images Michelle Yeoh bei der Premiere von "Wicked: For Good" in Singapur

Getty Images Michelle Yeoh, Ariana Grande und Cynthia Erivo bei der Premiere von "Wicked: For Good" in Singapur

Instagram / michelleyeoh_official Michelle Yeoh in ihrem Outfit bei der Premiere von "Wicked: For Good" in Singapur