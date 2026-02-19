Fans sind neugierig: Datet Vanessa Nwattu gerade exklusiv?

Vanessa Nwattu (26) reagiert auf die Spekulationen ihrer Fans. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin kürzlich im Netz einen Schnappschuss geteilt hatte, auf dem neben ihr ein Mann zu sehen war, fragten sich viele ihrer Follower, ob sie etwa wieder in festen Händen ist. Die 26-Jährige gilt seit ihrer Trennung von Aleks Petrovic (34) eigentlich als Single. In einer Instagram-Fragerunde stellt die Beauty jetzt aber klar: "Haha, nein! Man darf doch noch das andere Geschlecht rein freundschaftlich kennenlernen, auch wenn man schnell was anderes denkt." Sie erklärt weiter, dass auch generell oft die Frage kam, ob sie bereits jemanden intensiv oder exklusiv kennengelernt habe – auch das sei nicht der Fall.

Vanessa betont, dass sie nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner sei. "Wenn mich jemand so flasht, dass es auf dem natürlichen Weg passiert, dann okay, aber ich suche nicht danach", erklärt sie ihren Followern. Was sie aber sagen könne, sei, dass es "wirklich noch sehr nette Menschen gibt". Sie habe die Hoffnung schon verloren, doch Thailand habe ihr gezeigt, dass sie "durch und durch mein Lovergirl-Herz behalten sollte". Die Temptation Island VIP-Bekanntheit schwärmt von "ganz vielen lieben, respektvollen und charmanten Männern von überall auf der Welt" und fügt hinzu: "Soll die Liebe mich irgendwann einfach finden kommen."

Vanessa ist derzeit mit ihrer Freundin Brenda Brinkmann in Thailand unterwegs und genießt die Zeit im Paradies. Vor wenigen Tagen überraschte sie ihre Follower aber mit einem besonderen Schnappschuss: In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich mit einem braun gebrannten, gut gebauten Mann mit lockigem Haar an ihrer Seite. Das Gesicht des Mannes ließ die Beauty allerdings verborgen und kommentierte das Bild nicht weiter. Zusätzlich heizte sie die Gerüchteküche mit einem weiteren Post an. Zu verführerischen Bildern im Bikini schrieb die 26-Jährige: "Baby, während wir jung sind, sollten wir einfach Spaß haben, wir sollten einfach tun, was wir wollen und allen sagen, dass wir uns verliebt haben – oh, dass wir das ineinander gefunden haben."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu mit einem unbekannten Mann im Thailand-Urlaub, Februar 2026

Instagram / vanessa.nwa Brenda Brinkmann und Vanessa Nwattu, Februar 2026