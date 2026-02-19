Vin Diesel strahlt mit Tochter Hania auf dem roten Teppich

Großer Auftritt für Hania Riley Sinclair: Die Teenager-Tochter von Vin Diesel (58) hat ihren berühmten Vater erstmals seit drei Jahren wieder auf einem roten Teppich begleitet. In Los Angeles strahlte die 17-Jährige bei der Premiere des Piratenabenteuers "The Bluff". Hania erschien in einem bodenlangen, funkelnden schwarzen Kleid, offenen High Heels und einem langen schwarzen Mantel – ein eleganter Look, mit dem sie Seite an Seite mit ihrem Vater für die Fotografen posierte. Es ist ihr erster gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt mit dem Fast & Furious-Star seit 2023.

Damals hatte Hania gemeinsam mit Mama Paloma Jiménez und ihrem jüngeren Bruder Vincent den roten Teppich der Ninth Breakthrough Prize Ceremony betreten. Jetzt rückte sie wieder an die Seite von Vin, der mit Paloma noch eine weitere Tochter namens Pauline hat. Hania und Vincent treten inzwischen in die Fußstapfen ihres Vaters und sind selbst Teil des "Fast & Furious"-Universums: Die Nachwuchsschauspielerin sprach 2019 in der Netflix-Animationsserie "Fast and Furious: Spy Racers" die 13-jährige Tech-Expertin Sissy, während Vincent in "F9" den jungen Dominic Toretto verkörperte. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte Vin, dass seine Kinder seit ihrer Geburt eng mit dem Actionfranchise verbunden seien, weil er zur Zeit der Niederkunft immer an einem "Fast & Furious"-Film arbeitete.

Zu Hania pflegt der Hollywoodstar ein besonders enges Verhältnis. Vin teilt immer wieder private Einblicke in ihre Beziehung, etwa wenn er ihr öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Zu ihrem 16. Ehrentag erinnerte er sich auf Instagram daran, wie er vor ihrer Geburt mit seinem Co-Star Paul Walker (†40) in dessen Trailer saß und über seine Nervosität sprach. Paul, den Vin liebevoll "Pablo" nannte und der 2013 bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben kam, habe ihm damals wichtige Ratschläge für die anstehende Vaterrolle gegeben. Hania wiederum pflegt eine enge Freundschaft mit Pauls Tochter Meadow Walker (27) – ein weiteres Band, das die Familien auch nach dem Tod des Schauspielers miteinander verbindet.

Getty Images Anthony Russo, Ann Russo, Vin Diesel, Hania Riley Sinclair und Frank E. Flowers bei der Weltpremiere von "The Bluff", Februar 2026

Getty Images Vin Diesel und seine Kids Vincent und Hania bei der "Guardians Of The Galaxy Vol. 2"-Premiere 2017

Getty Images Vin Diesel und seine Tochter Hania, 2013