King-Fans im Rausch: "Der Nebel" wird neu verfilmt

Stephen King (78) sorgt mit einer weiteren Rückkehr auf die Leinwand für Aufsehen: Sein Horrorklassiker "Der Nebel" bekommt ein Remake, das aktuell in Hollywood vorbereitet wird. Nach Angaben von Branchenportalen wie Deadline wird Horrorprofi Mike Flanagan das Drehbuch schreiben und auch die Regie übernehmen. Damit wagt sich der gefeierte Filmemacher an einen Stoff, den zuvor bereits Frank Darabont (67) im Jahr 2007 verfilmt hatte. Vor allem das damals extrem verstörende Filmende bleibt vielen Fans bis heute im Gedächtnis – und genau deshalb schauen King-Fans nun ganz genau hin, wie Flanagan die Neuauflage angehen wird.

Franks Version von "Der Nebel" gilt inzwischen als moderner Genreklassiker, auch wenn das Horrordrama bei seinem Start an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückblieb und von einigen Kritikern eher nüchtern aufgenommen wurde. Besonders das Finale spaltete das Publikum: Während Stephen in der literarischen Vorlage offenlässt, was mit den Überlebenden geschieht, entschied sich der Regisseur im Film für einen radikal anderen, extrem düsteren Schluss, der bis heute für Diskussionen sorgt. Dass ausgerechnet Mike nun die Neuverfilmung übernimmt, wird in der Szene als spannendes Signal gesehen. Der Regisseur hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er Stephens Stoffe versteht und sie mit einer Mischung aus Gänsehaut und Gefühl inszenieren kann – zuletzt etwa mit Projekten wie "The Life of Chuck".

Für Stephen ist "Der Nebel" nur eines von vielen Werken, die immer wieder den Weg ins Kino oder ins Serienfach finden. Der Schriftsteller, der seit Jahrzehnten als Meister des modernen Horrors gilt, erlebt gerade erneut eine Phase, in der seine Geschichten besonders gefragt sind. Neben groß angelegten Produktionen zu bekannten Romanen werden auch kürzere Stoffe adaptiert, etwa aus seiner Sammlung "Basar der bösen Träume". Dabei zeigen die Verfilmungen nicht nur die düsteren und übernatürlichen Seiten seiner Geschichten, sondern oft auch leise, sehr menschliche Töne – ein Aspekt, den gerade Filmemacher wie Mike in den Vordergrund rücken. Für Fans des Autors bedeutet das eine stetig wachsende Auswahl an sehr unterschiedlichen filmischen Blicken auf Stephens Universum.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen King 2024

Anzeige Anzeige

Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017

Anzeige Anzeige

Imago Autor Stephen King im Juni 2012 in Los Angeles

Anzeige