Wayne Rooney im Kaufrausch nach Mega-Deal des Sohns bei ManU

Wayne Rooney (40) wurde am 18. Februar gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Kai (16) gesichtet, als die beiden mit blauen Tüten aus einem Kiosk in Manchester traten. Wie auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, deckte sich der Ex-Fußballer während des Ausflugs mit einer Flasche Smirnoff Wodka und Captain Morgan Rum ein. Grund für die offenbar gute Stimmung könnte ein besonderes Angebot sein, das Kai von Manchester United erhalten haben soll. Wie die Zeitung The Sun berichtet, wurde dem Teenager ein neuer Vertrag bei dem Verein angeboten, bei dem sein berühmter Vater einst zur Legende wurde.

Der Ex-Fußballer zeigte sich bei dem kleinen Shoppingtrip in lässigem Look mit einer langen schwarzen Steppjacke und einer Baseball-Cap, während Kai einen grauen Trainingsanzug trug. Der 16-Jährige soll Teil einer Gruppe von 14 talentierten Nachwuchsspielern sein, denen der Verein neue Verträge angeboten hat. Der Stürmer, der seine Schule im Sommer beenden wird, ist bereits seit mehreren Jahren in der Akademie von Manchester United und hat den Verein mit seinen Fortschritten beeindruckt. Laut dem Bericht könnte ihm im Sommer oder zu Beginn der neuen Saison ein Stipendium angeboten werden, das sich zu einem Profivertrag entwickeln würde und dem linksfüßigen Spieler ein Jahresgehalt von 57.300 Euro sowie eine jährliche Unterschriftsprämie einbringen könnte.

Erst im vergangenen Monat feierte Kai sein Debüt im Old Trafford Stadion, als er im FA Youth Cup eingewechselt wurde. Seine Eltern Wayne und Coleen (39) verfolgten das Spiel von der Seitenlinie und hielten den stolzen Moment mit Fotos fest. Wayne hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, welch große Rolle seine Frau Coleen in seinem Leben spielt. Das Paar ist seit 2008 verheiratet und hat insgesamt vier Kinder. Ob die Familie Rooney das Vertragsangebot von Manchester United bereits angenommen hat, ist derzeit noch unklar.

Getty Images Wayne Rooney verfolgt mit Kai Wayne Rooney ein Spiel in der Directors’ Box in Goodison Park, 7. Dezember 2015

Getty Images Kai, Coleen und Wayne Rooney bei der Vorführung von „Coleen Rooney: Die wahre Wagatha-Geschichte"

Getty Images Wayne Rooney mit seinem Sohn Kai, Mai 2012

