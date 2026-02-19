Margaret Qualley enthüllt ihren wahren Namen

Margaret Qualley (31) heißt in Wirklichkeit Sarah. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rollen in "The Substance" und "Once Upon a Time... in Hollywood" bekannt wurde, verriet nun in einem Interview mit Vanity Fair, dass ihre engsten Freunde und Familienmitglieder sie weiterhin bei ihrem richtigen Vornamen nennen, wenn sie nach Hause in die Vereinigten Staaten zurückkehrt. Die 30-Jährige wurde bereits als Teenager von ihrer Modelagentur gezwungen, sich zwischen ihren beiden Vornamen zu entscheiden. Damals war sie gerade einmal 16 Jahre alt, als sie die Wahl treffen musste.

Gegenüber dem Magazin i-D hatte Margaret zuvor erklärt, dass sie ihren ursprünglichen Namen gerne zurückbringen würde, aber nach Jahrzehnten des Erfolgs in der Branche nicht "die Person sein will, die ihren Namen ändert". In dem Gespräch mit Vanity Fair sprach die Schauspielerin auch über Fehler, die sie im Laufe ihrer Karriere gemacht hat. "Ich bin extrem ehrgeizig mir selbst gegenüber und sehr zielstrebig. Ich habe gelernt, dass meine beruflichen Ambitionen manchmal zu groß für meine Fähigkeiten sind", erklärte sie und fügte hinzu: "Das bedeutet, dass ich jede sich bietende Chance ergreife und dann völlig erschöpft bin und das Gefühl habe, meinen Zeitplan nicht mehr einhalten zu können."

Außerdem enthüllte Margaret im Interview mit Cosmopolitan, dass sie sich bereits seit ihrem 16. Lebensjahr in Therapie befindet. In ihren frühen Zwanzigern litt sie unter schwerer Schlaflosigkeit, die ihr Leben stark beeinträchtigte. "Ich war bis 9 Uhr morgens wach und habe nur um Schlaf gebettelt", berichtete sie dem Magazin. Die Situation war so schlimm, dass sie sogar die Premiere ihres Films "The Nice Guys" beim Filmfestival in Cannes verpasste, weil sie vier Tage lang nicht geschlafen hatte und das Gefühl hatte, sie würde es nicht überstehen. Heute geht die Schauspielerin entspannter mit dem Thema um und meditiert zweimal täglich. Margaret ist seit August 2023 mit dem Musikproduzenten Jack Antonoff (41) verheiratet, den sie 2021 kennengelernt hat. In einem Interview beschrieb sie ihren Ehemann als ihr "menschliches Tagebuch", mit dem sie ständig im Gespräch ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Margaret Qualley, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024