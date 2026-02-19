Krebs als ständiger Begleiter: Katerina Jacob gibt nicht auf

Katerina Jacob (67) lebt seit ihrer Krebsdiagnose vor gut drei Jahren mit einer ständigen Unsicherheit. Die 67-jährige Schauspielerin, die durch Produktionen wie "Anna und ihr Untermieter" bekannt wurde, hat eine besonders aggressive Form der Krankheit durchgestanden – den sogenannten "Chamäleon-Krebs", auch Triple-negativ genannt. Diese tückische Variante ist schwer aufzufinden, da sie sich im Körper versteckt und jederzeit wieder auftreten kann. Seitdem schwebt über Katerina ein Damoklesschwert, wie sie gegenüber oe24.at berichtet. Trotz abgeschlossener Behandlung findet ihre Seele keine wirkliche Ruhe, denn die Angst vor einem Rückfall begleitet sie bis heute.

Jede Nachuntersuchung wird für die Schauspielerin zur psychischen Zerreißprobe. "In der Nacht davor kannst du kaum schlafen. Die Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Du hoffst und bangst gleichzeitig", erklärt sie. Die Fragen, die ihr durch den Kopf gehen, sind immer dieselben: Ist der Krebs ausgezogen? Schlummert er irgendwo oder ist er wieder da? "Ständig tastet man sich ab: Ist da nicht doch ein kleiner Knoten?", schildert Katerina ihre ständige Wachsamkeit. Auch der Gang in die Klinik bringe keine Erleichterung. "Nein, da wirst du mit allen Formen dieser schrecklichen Krankheit konfrontiert", sagt sie über die Wartezimmer und Gänge. Jede Mammografie, jedes MRT und jeder PET-Scan bedeuteten Schweißausbrüche, bis der Arzt endlich sagt: "Alles o.k.!"

Doch inmitten dieses kräftezehrenden Kampfes hat sich bei Katerina eine bemerkenswerte Veränderung vollzogen. Wo früher Selbstkritik herrschte, ist heute eine tiefe Wertschätzung für ihren eigenen Körper getreten. "Er ist zu meinem Freund geworden, zu meinem zuverlässigen Partner, der mich durch die Chemotherapie begleitet und die Bestrahlung ertragen hat", erklärt die Schauspielerin. Ihr Körper sei robust, widerstands- und leidensfähig. "Früher mochte ich ihn nicht. Doch der Krebs hat mir das Wunder meines Körpers gezeigt", sagt Katerina und widmet ihm damit eine regelrechte Liebeserklärung. Mit sich selbst und ihrem Körper, der die Strapazen der modernen Onkologie bewältigen musste, hat sie Frieden geschlossen.

Instagram / katerina_jacob Schauspielerin Katerina Jacob, Dezember 2025

Getty Images Katerina Jacob, Schauspielerin

Instagram / katerina_jacob Katerina Jacob, Schauspielerin, im Januar 2025