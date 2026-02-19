Wahrsagerin: Hiermit geht Lilo von Kiesenwetter behutsam um

Star-Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter ist ab dem 15. Februar in einer neuen Show auf dem Spirit-TV-Kanal auf YouTube zu sehen. In "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" deckt sie die Geheimnisse von Realitystars auf und checkt deren kosmischen Status. Im Interview mit Promiflash verriet die Wahrsagerin ein paar Details zu der sechsteiligen Personality-Show – unter anderem, dass es durchaus Themen gibt, bei denen sie besonders vorsichtig vorgeht. "Natürlich gibt es immer Themen, bei denen ich behutsam vorgehe, besonders wenn es um intime Sachen geht oder um alle Sachen, die mit Beziehungen zusammenhängen", berichtete sie.

Die Expertin erklärte weiter, dass die meisten Sachen mit Beziehungen zusammenhängen würden. Mit diesen Themen gehe sie zwar vorsichtig um, bleibe dabei aber direkt. Auf die Frage, ob es Momente gebe, in denen sie jemandem lieber Hoffnung als harte Wahrheiten gibt, antwortete Lilo: "Eigentlich ist in jeder Voraussage etwas Hoffnung." Sie könne zum Beispiel nicht sehen, ob jemand stirbt, aber sie könne sehen, ob jemand alt wird. "Ob er das toll findet, wenn er alt wird, weiß ich nicht, aber für manche ist das eine große Hoffnung, alt zu werden", führte sie aus.

In der neuen Show werden verschiedene Realitystars unter die Lupe genommen und ihre Sternzeichen und kosmischen Verbindungen analysiert. Die Zuschauer können sich auf sechs Folgen freuen, in denen Lilo ihre Fähigkeiten als Seherin unter Beweis stellt und spannende Einblicke in das Leben der Teilnehmer gibt. Gerade in der Welt von Reality-TV, in der Freundschaften, Liebe und Loyalität oft auf die Probe gestellt werden, setzt Lilo damit auf einen respektvollen Umgang. Ihre Balance aus Vorsicht und Deutlichkeit prägt die neue Show – und gibt den Gästen Raum, ohne ihre Privatsphäre zu verlieren.

"Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" ab dem 15. Februar 2026 ab 13 Uhr zum Streamen auf dem Spirit-TV-Kanal bei YouTube. Hier geht es zur ersten Folge.

Imago Lilo von Kiesenwetter beim BILD Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 1. Mai 2025

Nicole Kubelka / Future Image Lilo von Kiesenwetter, Wahrsagerin

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Lilo von Kiesenwetter