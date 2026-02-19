Das sehen die Zuschauer beim "Großen Promibacken" nicht

Die Dreharbeiten zu Das große Promibacken scheinen weitaus weniger glamourös zu sein, als viele Zuschauer denken: Im Podcast "Iced Macho Latte" verrieten Gewinnerin Amira Aly (33) und Teilnehmerin Paula Lambert (51) jetzt, wie hart die Produktion tatsächlich ist und welche teils kuriosen Regeln befolgt werden müssen. Zum Beispiel: Frische Kleidung muss genehmigt werden. Denn was im Fernsehen als ein einziger intensiver Tag in der Backstube erscheint, erstreckt sich am Set in Wahrheit über drei lange Drehtage. "Wir ziehen dann drei Tage dieselben Klamotten an, damit die Flecken auch drauf sind und keine Anschlussfehler passieren", erklärte Amira. Paula bestätigte, dass diese Art der Produktion schnell zur nervlichen Zerreißprobe werden kann. Schon in der ersten Runde seien ihr die Tränen gekommen: "Ich war so frustriert, dass die Buttercreme nichts geworden ist."

Ein Aspekt, der seit Jahren immer wieder Kritik an der Sendung auslöst, ist die vermeintliche Verschwendung von Lebensmitteln. Amira und Paula räumten diese Vorwürfe entschieden aus: "Nach Drehschluss steht das gesamte Team mit kleinen Tupperdosen da. Es wird alles aufgefuttert, bis zum letzten Krümel", berichtete Paula. Amira ergänzte: "Da wird überhaupt nichts weggeschmissen. Da musst du dich eher beeilen, um noch etwas zu bekommen." Die Einblicke zeigen, dass hinter der aufwendigen Produktion ein strukturierter Ablauf, hohe Konzentration und logistische Planung stecken. Was beim Zuschauer am Ende als eine unterhaltsame TV-Show ankommt, bedeutet für die Teilnehmer mehrere anspruchsvolle Drehtage unter starkem Leistungsdruck.

Auch Amira erinnerte sich an einen Gefühlsausbruch während der Aufnahmen für die Show, den sie so nicht erwartet hätte. Ihr Gegner: ein widerspenstiger Hefeteig: "Dass mich mal ein Teig zum Heulen bringt, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist wirklich krass", berichtete sie lachend. Paula bestätigte, dass das Format, an dem sie aktuell mit Arabella Kiesbauer (56), Anna-Carina Woitschack (33) und weiteren Stars teilnimmt, Nerven wie Drahtseile fordert. Die beiden geben so einen realistischen Einblick, wie viel Stress, Emotion und Teamarbeit hinter den makellosen Torten und glänzenden Cupcakes steckt, die am Ende im Fernsehen zu sehen sind. Das zeigt: Die beliebte Show lebt von Perfektion, Leidenschaft und einer gehörigen Portion Durchhaltevermögen.

Amira Aly bei "Das große Promibacken" 2025

Paula Lambert zu Gast in der Sendung "Kölner Treff"

Bruce Darnell und Amira Aly bei "Das große Promibacken"

