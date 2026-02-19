Nach Festnahme: Prinz Andrew ist wieder auf freiem Fuß

Der Ex-Prinz Andrew (66) hat am Donnerstag das Polizeirevier in Aylsham im Vereinigten Königreich wieder verlassen, nachdem er zwölf Stunden zuvor festgenommen worden war. Auf ersten Fotos, die nach seiner Festnahme entstanden und unter anderem The Sun vorliegen, wirkt der ehemalige Royal sichtlich angespannt. Mit weit aufgerissenen Augen versuchte Andrew sich auf der Rücksitzbank eines Autos vor den Kameras zu verstecken. Begleitet wurde er von einem männlichen Fahrer sowie einem weiteren, nicht identifizierten Mann. Der Duke of York war zuvor unter dem Verdacht des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt festgenommen worden.

Dem Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) wird vorgeworfen, während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Handelsdokumente mit Jeffrey Epstein (†66) geteilt zu haben. Die Festnahme erfolgte ausgerechnet an seinem Geburtstag. Nach kurzer Zeit im Gewahrsam wurde Andrew wieder freigelassen, doch die Ermittlungen gegen ihn dauern offenbar an, außerdem soll er auf Kaution freigelassen sein, wie die Sun berichtet. Die Anschuldigungen wiegen schwer und könnten weitreichende Konsequenzen für den Royal nach sich ziehen.

Sollte Andrew der Vorwürfe für schuldig befunden werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prinz steht bereits seit Jahren wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein in der Kritik. Nachdem er 2019 in einem BBC-Interview zu seiner Freundschaft mit Epstein Stellung genommen hatte, zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im Jahr 2022 einigte sich Andrew außergerichtlich mit Virginia Giuffre (†41), die ihm vorgeworfen hatte, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Seine königlichen Ehrentitel und Schirmherrschaften hatte er bereits zuvor abgegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

Anzeige Anzeige

© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"